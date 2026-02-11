Patricia Bullrich en el Congreso: «Esta es la reforma laboral que nadie pudo hacer en 50 años»

Patricia Bullrich sobre la reforma laboral: "Es la más importante de los últimos 50 años"

En la antesala de una sesión determinante para el gobierno de Javier Milei, la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, marcó la cancha al ingresar al Congreso y le puso una calificación histórica al proyecto que se debate hoy.

“Es la reforma más importante de los últimos 50 años”, sentenció la legisladora ante la prensa acreditada, minimizando las concesiones realizadas en las últimas horas.

Bullrich se mostró confiada en que el oficialismo conseguirá los votos para darle media sanción a la iniciativa y girarla a la Cámara de Diputados. “Ningún gobierno lo ha logrado, nosotros lo vamos a lograr”, desafió, destacando que el texto final «tuvo la participación de todos aquellos que son reformistas».

El camino al recinto

La seguridad de Bullrich se apoya en la rosca política de las últimas 24 horas. Si bien el proyecto llega al recinto con modificaciones clave —fruto de la presión de la CGT y los gobernadores para sostener la «caja» sindical y no tocar la coparticipación del Impuesto a las Ganancias—, el oficialismo considera que el corazón de la modernización laboral se mantiene intacto.

Con el poroteo de votos a favor tras acordar con los bloques aliados, La Libertad Avanza busca cerrar este miércoles con una victoria legislativa que le fue esquiva a las administraciones anteriores.