El Senado abre debate por la reforma laboral: el oficialismo negoció cambios con gobernadores y la CGT

El Senado abre debate por la reforma laboral. La sesión que se hará este miércoles está programada para las 11. En las últimas horas se confirmó que por la iniciativa, el oficialismo hizo concesiones tanto a los gobernadores aliados como a la CGT.

Tras varias idas y vueltas, la Casa Rosada confirmó la modificación de varios puntos del articulado con el único fin de lograr sumar apoyos para la aprobación en el recinto.

El oficialismo negoció cambios con gobernadores y la CGT

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció el martes que se logró un «acuerdo» para tratar este miércoles la reforma laboral, a la que llamó la «primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales».

El acuerdo alcanzado con los bloques aliados y los gobernadores contempló la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas.

Otro punto clave es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT debido a que se mantuvo la denominada «caja sindical». Según lo indicado, se mantendrá por dos años el aporte solidario a los gremios pero con un tope del 2% y no se rebajan las cargas para las obras sociales que se mantienen en el 6%. También quedó el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

Además se aceptó el pedido de los bancos de mantenerse como únicos responsables para abonar los sueldos.

Con este pacto, La Libertad Avanza confía en llegar a la sesión con la garantía de que puede sancionar la ley de modernización laboral. «Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo», comentó Patricia Bullrich sobre el entendimiento con distintos partidos como «la UCR, el PRO y partidos provinciales».

Con información de Noticias Argentinas