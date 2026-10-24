Por El Niño, Neuquén decretará una emergencia meteorológica por seis meses

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que la provincia decretará una emergencia meteorológica por seis meses ante las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Advirtió sobre las limitaciones de la infraestructura y destacó la necesidad de reforzar la prevención y la asistencia a la población.

Figueroa advirtió sobre el impacto de El Niño en Neuquén

“Es un fenómeno muy complejo y no hay infraestructura que soporte las abundantes precipitaciones que produce”, sostuvo. Explicó que algunos cañadones reciben cantidades de agua que no registraban desde hace 70 años. También planteó la necesidad de construir una represa de gran envergadura sobre el río Neuquén, aunque reconoció que demandaría una inversión importante y varios años de trabajo.

En materia de obra pública, Figueroa afirmó que su gestión heredó una deuda de infraestructura de 4.000 millones de dólares y que ya invirtió más de 2.000 millones. Para 2027, anunció una inversión de 1.800 millones de dólares.

El mandatario destacó la construcción de escuelas y hospitales, con 100.000 metros cuadrados de establecimientos educativos en ejecución. Además, anticipó obras penitenciarias para alojar a 1.000 internos y mejoras en las 73 comisarías provinciales para descomprimir el sistema de seguridad.