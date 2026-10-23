Río Negro analiza el impacto de El Niño y refuerza la prevención ante posibles eventos climáticos

Autoridades de la AIC brindaron información sobre el fenómeno de El Niño y su posible impacto en la región. Foto: gentileza.

El fenómeno de El Niño y los posibles efectos del cambio climático en la región estuvieron en el centro de una jornada informativa que reunió a funcionarios provinciales, intendentes y referentes de Protección Civil en Viedma. El encuentro se realizó en el Salón Gris de Casa de Gobierno, con el objetivo de brindar información oficial y mejorar la preparación ante eventuales contingencias.

La actividad fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y organizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, a través de la Secretaría de Protección Civil, junto con la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC).

Durante la jornada se abordaron las características del fenómeno de El Niño, sus posibles efectos en la región y la importancia de contar con información actualizada para anticipar escenarios y planificar acciones.

También se destacó la necesidad de coordinar respuestas entre los distintos niveles del Estado para fortalecer la prevención frente a posibles eventos meteorológicos adversos.

El encuentro buscó aclarar dudas sobre el fenómeno climático y aportar herramientas para que los organismos públicos puedan mejorar su capacidad de respuesta

Participaron el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el subsecretario de Articulación de Políticas, a cargo de la Secretaría de Protección Civil, Fernando Casas; y las autoridades de la AIC Horacio Collado y Fernando Frassetto.

Qué medidas de prevención se recomiendan ante posibles eventos climáticos

Ante la emisión de alertas meteorológicas, se recomienda consultar los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Según la intensidad y las características de cada fenómeno, las autoridades pueden recomendar la suspensión de actividades o la permanencia en lugares seguros.

Viedma expuso sus tareas de prevención y mantenimiento urbano

En representación de la Municipalidad de Viedma participaron el secretario de Servicios, Espacio Público y Ambiente, Juan Ignacio Casadei, y el subsecretario de Protección Ciudadana, Norberto Domínguez, quienes compartieron las medidas que se desarrollan en la ciudad.

Desde el área de Servicios, Espacio Público y Ambiente se realizan tareas periódicas de limpieza de sumideros y bocas de tormenta, además del mantenimiento de las estaciones de bombeo, para mantener operativos los sistemas de evacuación de agua ante posibles lluvias intensas.

Casadei destacó la importancia del mantenimiento preventivo para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad frente a precipitaciones importantes.

Por su parte, Protección Ciudadana realiza un seguimiento de las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y la AIC para transmitir información y recomendaciones a los vecinos.

El subsecretario Domínguez remarcó que mantenerse informado y prestar atención a los avisos oficiales permite tomar precauciones con anticipación y evitar la exposición a situaciones de riesgo.