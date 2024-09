Rechazo al amparo por el aumento de la luz: “Parece orquestado desde el poder político”, opinó Delgado

El rechazo al amparo presentado a fines de agosto contra los aumentos en la tarifa eléctrica de Río Negro generó rápidas críticas desde el sector político provincial.

“La Justicia rionegrina nuevamente contra los más vulnerables”, interpretó esta tarde el legislador Luciano Delgado, uno de los impulsores de la acción judicial.

Para el dirigente del bloque Vamos con Todos, es “lamentable y preocupante” la decisión del juez Matías Lafuente, demostrando “una clara falta de protección a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, quienes hoy se sienten completamente desamparados”.

“Ahora la Justicia garantiza que se suspenden los cortes, pero no resuelve la cuestión de fondo. Lo que no están viendo, es que la gente no lo puede pagar. Con lo cual, se van a ir acumulando los montos de las sucesivas facturas», advirtió el dirigente peronista.

Delgado también consideró “repudiable” que la Fiscalía de Estado, “en un intento evidente de adoctrinamiento, haya solicitado costas para los amparistas, ambos desocupados, enviando un mensaje claro: los trabajadores no deben acudir a la justicia si no están dispuestos a pagar un alto costo por ello».

Por otra parte, Delgado Sempé recordó que en la sesión del pasado jueves, el legislador oficialista Lucas Pica anticipó la decisión judicial al advertir que «veremos cómo les va en la Justicia» y que «el que va a la Justicia y pierde, debe pagar costas».

«Todo parece ser orquestado desde el poder político», concluyó el parlamentario opositor.