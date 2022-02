Revelan audios donde Gabriela Michetti le pidió a Laura Alonso que desvíe una investigación

Se difundieron audios que complican la gestión del expresidente Mauricio Macri. Pertenecen a la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti le habría enviado a quien era la jefa de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso para que excluya y deje de investigar a “un amigo”.

“Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró. Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar”.

El pedido de Michetti a Alonso es para que dejara de investigar a Guillermo Pino, sospechado de haber manejado de forma discrecional la pauta de la ANSES entre 2014 y 2015.

En octubre de 2017 la OA filtró a los medios una denuncia que involucraba a la agencia Braga Menéndez por haber recibido de forma discrecional contrataciones por 118 millones de pesos. Sin embargo, con el cambio de gobierno, Pino comenzó a trabajar junto a Michetti, y la vicepresidenta le pidió a Alonso que recibiera al productor para correrlo de la denuncia.

“Te pido que hasta que no lo veas trates de no profundizar ni hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue, se llama Guillermo Pino”, agrega la expresidenta del Senado en los audios revelados por el programa Duro De Callar en Radio del Plata.

En otro de los audios, Michetti continúa: “Te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo. Es uno de los que está involucrado en la denuncia de la ANSES, del tema de comunicaciones pero la verdad que es el pibe más divino que yo he conocido en la tierra. Y es del estilo nuestro”.

“El te quiere contar bien porque está viviendo una sensación de angustia total. El pibe es super espiritual, hacen todas las investigaciones que te puedas imaginar de las cosas espirituales. Es un amor de tipo, es como nosotras”, agregó. “Te quería decir que hasta que no lo veas trates en lo posible de no profundizar o hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue”, dijo.

Hasta el momento, no ingresó ninguna denuncia por este tema pero fuentes judiciales dejaron trascender que podría haber novedades en el transcurso de la jornada.