Riesgo país en alza: la suba de tasas internacionales presiona a los bonos argentinos

El presidente Javier Milei aseguró este jueves que el riesgo país de su Gobierno, medido solo por la deuda que vence durante su mandato, está por debajo de los 100 puntos, con lo cual intentó desvincular de su gestión la nueva suba del indicador.

Para Milei, la suba del riesgo país no tiene que ver con su gobierno

En la rueda de hoy, el indicador soberano que elabora JPMorgan llegó a tocar los 640 puntos (para encontrar una escala similar hay que remontarse a la primera semana de noviembre de 2025), para finalmente cerrar en 622 unidades.

Pese a este escenario, el jefe de Estado aseguró que los mercados confían en su gestión y remarcó que «si tomamos el riesgo país de nuestra administración estrictamente para el año que viene, está debajo de los 100 puntos». Y agregó: «Lo que pasa es que la Argentina todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina«.

El presidente realizó esta afirmación durante un discurso que pronunció en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en Washington, donde defendió la política económica.

En ese marco, Milei le dijo a su auditorio que la prima de riesgo de su gestión está por debajo de los 100 puntos, una cifra que se explica por la tasa que pagó el bono AO27 (en dólares y colocado en el mercado interno), que vence antes de la finalización de su mandato, y que salió con una tasa levemente por encima de 5%.

Luego también emitió U$S 2.000 millones en AO28 –con vencimiento postelecciones–, pero en ese caso la tasa fue superior al 8%. En paralelo, lanzó el AO29 y en este caso solo pudo adjudicar U$S 1.200 millones de los U$S 2.000 previstos.

El Ministerio de Economía decidió suspender estas operaciones a mediados de agosto a partir de la fuerte suba de la tasa de interés que se produjo a nivel mundial, lo cual lo hubiese obligado a convalidar rendimientos, tal vez cercanos a 10%.

Pausar estas emisiones por la suba de la tasa es uno de los baches financieros que observa el mercado y que alimentan la desconfianza.

Los factores que confluyen en la escalada del riesgo país de la Argentina son: mayor aversión al riesgo por parte de los inversores tras el aumento de la inflación en los Estados Unidos y la creciente incertidumbre política interna.

Luego de conocerse que la inflación de los Estados Unidos se ubicó en 3,7% -por encima del 3,6% esperado-, los inversores consideran que la Reserva Federal deberá actuar bajo presión y no se descarta que deba volver a subir la tasa de interés.

“Instantáneamente después de que salió el dato, las acciones fueron para abajo y la tasa para arriba otra vez. ¿Por qué? Porque sube la probabilidad de que la FED vuelva a subir la tasa. Ya la subió en septiembre, primera suba en tres años, y el mercado le da un 50% de posibilidades a que repita a fin de mes”, señalaron desde Adcap Inversiones.

Además, la firma recordó que “la tasa del bono a 10 años de Estados Unidos arrancó el año en 4,2%, esta semana está en 5,3%, el nivel más alto desde 2002. La de 30 años se ubicó en 5,6%, un máximo en más de 20 años. Y esto no es solo en Estados Unidos, sino que además ocurre en Japón y Europa”.

Al mismo tiempo, este escenario está azuzado por la prolongación del conflicto en Medio Oriente. Esto provoca presión sobre el precio del petróleo, que empuja los precios de la energía y, por ende, el alza del costo de vida.

“Los futuros (del barril de Brent) de diciembre de 2027 subieron más del 13% desde septiembre, tocando los U$S 86, un récord para ese contrato. El mercado ya no paga por barriles, paga por la seguridad del suministro. La logística, el seguro y la protección militar ahora representan casi un tercio del costo de sacar crudo del Golfo, frente al 3% antes de la guerra”, marcó el economista Alberto Ades.

Finanzas y política

En el plano interno, las finanzas se muestran alineadas, pero la política juega en contra. En la última licitación, el Ministerio de Economía recibió ofertas por $ 9,5 billones para renovar vencimientos por $ 4,8 billones. Decidió tomar $ 6,6 billones, por lo que absorbió parte de los pesos que emitió para comprar dólares y mantener equilibrada la base monetaria. El objetivo es que no haya presión sobre el tipo de cambio.

El Banco Central compró hoy U$S 182 millones y en lo que va de octubre ya adquirió U$S 914 millones. Frente a esta abundante oferta, la cotización oficial cayó a $ 1.480 para la compra y $ 1.530 para la venta.

Sin embargo, este escenario se diluye cuando aparecen los datos de la economía real, que marcan un debilitamiento del consumo y la producción interna, lo cual pone en duda la reelección de Milei.