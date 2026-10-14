Río Negro recuperó 130 vehículos en 2026: cómo funciona el sistema inteligente que detecta patentes

Río Negro incorporó inteligencia artificial y herramientas de análisis de datos a su sistema de seguridad para detectar vehículos con pedido de secuestro y agilizar las intervenciones policiales. A través del Anillo Digital, la Provincia pasó de registrar entre 10 y 15 vehículos recuperados por año mediante este tipo de procedimientos a cerca de 130 durante 2026.

La iniciativa se implementa a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, por decisión del gobernador Alberto Weretilneck, y apunta a transformar la videovigilancia tradicional en una herramienta de prevención y detección temprana.

El sistema cuenta actualmente con 150 lectores automáticos de patentes distribuidos en distintos puntos de la provincia. Los dispositivos identifican los dominios de los vehículos y contrastan esa información con bases de datos nacionales y provinciales para detectar posibles coincidencias con registros de interés policial.

Cómo funciona el Anillo Digital en Río Negro

La principal diferencia con un lector convencional está en el procesamiento de la información. Mientras un dispositivo tradicional se limita a reconocer la patente, el sistema integrado del Anillo Digital compara automáticamente los datos obtenidos con registros oficiales y genera alertas cuando detecta una coincidencia.

Esa información llega a los operadores de los centros de monitoreo, que pueden verificar los datos y coordinar la intervención de las fuerzas policiales. De esta manera, la tecnología busca reducir los tiempos de respuesta y facilitar la identificación de vehículos que registran pedidos de secuestro.

Para ampliar las posibilidades de detección, el sistema está conectado con bases de datos que reúnen alrededor de 600.000 registros nacionales de vehículos con pedido de secuestro y unos 3.000 correspondientes a la base provincial.

De 15 a 130 vehículos recuperados

Los resultados informados por el Gobierno provincial reflejan el crecimiento de las intervenciones vinculadas con esta tecnología. Según los datos oficiales, antes se recuperaban entre 10 y 15 vehículos al año mediante este tipo de procedimientos, mientras que durante 2026 la cifra se acercó a los 130.

El incremento se vincula con la incorporación de herramientas que permiten automatizar la lectura de patentes, cruzar información y generar alertas ante posibles irregularidades.