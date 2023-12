Rolando Figueroa: “Neuquén no tiene para pagar salarios”

Un departamento ubicado en una moderna torre oficia como la oficina improvisada de quien mañana será el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Por los ventanales se observa el pujante centro de la ciudad de Neuquén, la capital de ese motor energético del país que es Vaca Muerta y que podría llevar a pensar que es el sueño de todo dirigente contar con los cuantiosos ingresos que el no convencional deja. Sin embargo, en una entrevista exclusiva con Río Negro, Figueroa reveló que «la economía neuquina está pulverizada», que se pagarán los aguinaldos con regalías anticipadas y que de cara a los sueldos del mes que viene, en la provincia de Vaca Muerta, aún no sabe cómo podrá abonarlos.

P- ¿Qué va a hacer Neuquén con las regalías de Vaca Muerta?

R- Hay casos en los que está lo que debe ser y lo que es. Las regalías tendrían que ser para el desarrollo, para apuntalar el crecimiento, para mejorar la infraestructura, para reconvertirnos. Ahora en los hechos no está sucediendo eso. Los sueldos y los aguinaldos de diciembre de la provincia de Neuquén se van a pagar con anticipo de regalías. No sólo está gastada la regalía que gotea sino que está gastada la regalía futura.

P- ¿Por qué sucede esto?

R- Porque si no, no se pueden pagar los salarios. La realidad es que el Estado se desmadró y nosotros tuvimos un fenómeno que, entre una cuotita de debilidad en la negociación política, otra cuotita de otras cosas, la macroeconomía destruyó a Neuquén. Porque se firmaron convenios salariales con un Estado sumamente sobredimensionado, se terminó firmando una actualización por inflación y Neuquén tiene los ingresos atados al dólar oficial.

Cuando ves la evolución de la inflación y el dólar oficial, ves que la inflación fue en alza y el dólar oficial estuvo estable. Ese desfinanciamiento fue paleado un poquito con el incremento de la producción,

Ahora el incremento de la producción es comerte las regalías. Entonces llegó un momento en el cual, el incremento de la de la producción y la fijación de la mesa que congeló los combustibles y bajó el valor del petróleo, hizo que los ingresos de Neuquén estén sumamente aplanados.

Neuquén no estuvo sentado en esa mesa en el congelamiento, pero tampoco estuvo sentado en la mesa cuando se le retribuyó a la industria el Contado Con Liquidación (el denominado dólar Vaca Muerta). Así se le incrementó la retribución a las petroleras, pero las regalías se pagaron al dólar oficial.

Toda la macro terminó jugando que en los números la economía neuquina está pulverizada, entonces hoy Neuquén no tiene para pagar salarios, si está pagando con anticipo de regalías.

Figueroa aseguró que tiene autoridad moral para poner fin a los desmanejos.

P- ¿Y cómo van a pagar los sueldos de enero?

R- Vamos a verlo porque hay que equilibrar, hay que manejar el Estado. Se incorporaron al Estado muchísimas personas en los últimos tiempos. Ahora lo que tenemos que hacer es ordenar el Estado, pero eso no es sacarlos, sino hacerlos que trabajen, capacitarlos. Rescatar al recurso humano de planta permanente que eso es lo que quiero hacer. Yo voy a tener muy poca planta política.

Yo estoy de acuerdo con los fondos anticíclicos. Pero acá ahorrábamos en dólares a una tasa del 3 al 5% que devengaba ese ahorro en el Fondo Anticíclico de regalías, pero tomaron deuda el 9%. Esto es lo mismo que decir ahorremos del sueldo del 10%, lo metemos abajo el colchón, pero después no te da para pagar mínimo la tarjeta de crédito. El fondo va a quedar para pagar el déficit de la caja asistencial (ISSN).

P- Y todo el auge de Vaca Muerta ¿A dónde fue?

R- Hoy se está fumando. Nosotros no lo tenemos que fumar. Hay que regresar, pero andá decirle a Guagliardo (el secretario general de ATEN) que tiene que aportar dos puntos más al Instituto. El déficit del ISSN está financiado con las regalías, 100.000 millones de pesos van a ser el año que viene

Y vos como neuquino por qué le tenés que subvencionar a un tipo que se va a jubilar a los 48 ó 52 años? Me podés decir «con esos 100.000 millones de pesos quiero rutas, mejor salud, mejor educación». Pasa que un sector tomó una tajada importante.

A la Justicia se le van a mandar 50.000 millones de pesos el año que viene. Vos podés hacer lo que quieras con un poder del Estado, pero si le tenés que pedir al otro 50.000 millones de pesos para seguir la joda, para meter funcionarios con categoría referencial de jueces que cobran 4 millones de pesos. Lo que hacen es que cobran como un juez y sin pasar por el Consejo de la Magistratura. Esto es el Neuquén que tenemos hoy.

P- ¿Cómo se ordena eso?

R- Ya empecé a acomodar esto con la Justicia. No les di todo lo que pidieron porque querían sumar 100 personas que no necesitan. Y esto lo puedo hacer porque no tengo compromisos con nadie, pero hay que domar el potro.

P- ¿No teme grandes piquetes o protestas masivas?

R- No, porque voy a eliminar los intermediarios. Acá hay intermediarios que se llevan grandes paquetes, que se hacen los amigos y le muerden la plata a la gente. Hay que sacarle la careta a muchos. Hay diputados o dirigentes que manejan 60 millones por mes de planes y te los dan de alta o baja desde un teléfono.



Toda mi vida viví de mi sueldo, nadie te va a decir nada mis hijas no laburan en el Estado, no tienen casa oficial nunca me metí en un quilombo. Con lo cual tengo autoridad moral para enfrentarlos y además la sociedad me lo está pidiendo.

Hay planes sociales de 200.000 pesos en Neuquén que encima te amenazan con cortar la calle si no les das aumento. No es así, no soy partidario ni de la represión ni de quitar derechos, pero si están cometiendo un delito tienen que estar procesados.

P- El 11 de diciembre ¿Cree que pueda pasar que haya más empleados en las oficinas que sillas?

R- Sin dudas, te lo garantizo. Pero lo importante es que no necesito sillas para los empleados, y los ministros tampoco van a necesitar porque los voy a tener a todos trabajando.