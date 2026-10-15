Santiago Caputo vinculó el reclamo por Malvinas con la supuesta «colonización» del Reino Unido por el Islam: «Es un riesgo inminente»

El principal asesor del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, publicó un mensaje en el que cuestionó al Reino Unido y llamó a recuperar las islas Malvinas para evitar la «injerencia de un Estado islámico» en el Atlántico Sur.

La declaración, que tuvo un fuerte impacto, fue realizada en X al replicar una publicación del propagandista Javier Negre sobre la supuesta «islamización» británica. La polémica surge en pleno debate por la ley sobre Malvinas enviada al Congreso y en un contexto de elevada tensión diplomática por las explotaciones ilegales en el Mar Argentino.

«Es un riesgo inminente», el comentario de Santiago Caputo

Caputo inició su posteo al plantear que «el Reino Unido fue en muchos sentidos la cuna de la civilización occidental moderna».

Tras esa introducción, profundizó: «Desde la Carta Magna en adelante, muchas de las instituciones de las democracias liberales han estado basadas en la tradición del constitucionalismo británico. Desde Adam Smith, John Locke y John Stuart Mill, hasta Hume, Russell y Hobbes en la filosofía y la economía política; pasando por Newton, Darwin y Turing en la ciencia moderna. La mayoría de las ideas que explican el mundo occidental han surgido en Inglaterra o Escocia».

En esa línea, sostuvo que el país británico está «siendo colonizado por el Islam», lo que no solo representa «un riesgo inminente para la causa de Occidente», sino también «una tragedia histórica» para quienes defienden «las ideas de la libertad».

«Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las islas Malvinas», remarcó el asesor, involucrado de lleno tanto en la cadena nacional de septiembre sobre la soberanía como en la redacción del proyecto enviado a la Cámara de Diputados.

En la misma dirección, añadió: «Dada la relevancia geopolítica estratégica que tomará el Atlántico Sur en las próximas décadas, Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico en esa zona. Recuperar Malvinas no es solo una causa nacional: es una causa de Occidente».

“What we do in life, echoes in Eternity”. https://t.co/hmRwE4VdLb — Santi C. (@slcaputo) July 2, 2026

La publicación de Santiago Caputo respondió a un mensaje del periodista Javier Negre, quien cuestionaba la jura de Sagal Abdi-Wali en el escaño que dejó vacante el exprimer ministro británico Keir Starmer.

Según informó The Guardian, Abdi-Wali llegó al Reino Unido desde Somalia durante su infancia en los años 90 y resultó electa por el Partido Laborista. Al respecto, Negre escribió: «Así avanza la islamización en Reino Unido. Esta es la musulmana-somalí jurando su cargo con el Corán en el parlamento inglés. Ella sustituye el escaño del exprimer ministro Keir Starmer. El Islam va tomando cada vez más poder en el país, ya hay tribunales de ley sharía en algunos municipios. El califato ya es una realidad. Los ingleses han sido conquistados».

De este modo, el estratega oficialista replicó una narrativa antiislámica reavivada en los últimos días por los principales usinas de comunicación del Gobierno, con Daniel Parisini a la cabeza.