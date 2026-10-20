Sierra Grande celebró sus 123 años con anuncios de obras y expectativas por el desarrollo energético

Sierra Grande celebró ayer su 123° aniversario con una jornada que combinó homenajes a los primeros pobladores, inauguraciones de obras, actividades culturales y el tradicional desfile por las calles de la ciudad. El acto central contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de la intendenta local, Roxana Fernández.

La celebración reunió a funcionarios provinciales y municipales, legisladores, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones públicas y privadas, además de vecinos que participaron de los festejos.

Más allá de la conmemoración, los discursos estuvieron atravesados por los anuncios de nuevas obras y las expectativas que genera el desarrollo energético en el Golfo San Matías.

Sierra Grande: las obras anunciadas por el aniversario

Durante su discurso por los 123 años de Sierra Grande, la intendenta Fernández destacó las obras que se ejecutan en la ciudad y sostuvo que la comunidad atraviesa una etapa que durante mucho tiempo pareció difícil de alcanzar.

«Estamos viviendo un momento esperado, un momento soñado, un momento que muchas veces creímos que nunca se nos iba a dar», expresó.

La jefa comunal vinculó esa expectativa con la generación de empleo y la posibilidad de que más familias puedan proyectar su futuro en la localidad. «Muchos de los que hoy están presentes, sus familias, sus hijos, sus familiares más directos, hoy están teniendo la posibilidad de trabajar y eso para cualquiera de nosotros es lo más importante para ordenar nuestras vidas y nuestro futuro», señaló.

Fernández también repasó las obras de infraestructura que se llevan adelante y destacó la pavimentación de 16 calles. Además, anunció que en los próximos días comenzará un nuevo trabajo de asfalto.

«Vamos a estar iniciando la obra del pavimento de la calle del hospital», adelantó ante los vecinos.

Otro de los anuncios estuvo relacionado con el acceso a la tierra. La intendenta señaló que la entrega de terrenos permitirá a nuevas familias avanzar hacia la vivienda propia, a partir del desarrollo del programa de suelo urbano y de la infraestructura provincial.

Fernández también destacó la recuperación del Círculo de Hierro, un espacio que forma parte de la memoria colectiva de la localidad. Según explicó, el proyecto ejecutivo fue facilitado por la Fundación YPF y la obra contará con el acompañamiento del gobierno provincial.

La intendenta cerró su mensaje con un llamado a sostener el trabajo conjunto y a aprovechar las oportunidades que se abren para la ciudad. «Hoy lo estamos haciendo por la esperanza y las posibilidades de darle a nuestra gente lo que se merece», afirmó.

Weretilneck: «Hay futuro» para Sierra Grande

El gobernador Weretilneck también puso el foco en el cambio de expectativas que atraviesa Sierra Grande, una localidad marcada durante años por las dificultades económicas y la incertidumbre laboral.

«¿Cuántas veces la comunidad de Sierra Grande tuvo que salir a la calle para defender su derecho, para protestar porque le estaban sacando lo que tenía, para reclamar un futuro, para reclamar los sueños?», planteó durante su discurso.

El mandatario reconoció que todavía quedan necesidades por resolver, pero sostuvo que el escenario actual ofrece nuevas oportunidades. «No decimos que está todo resuelto. No decimos que todavía no hay cosas que hacer. Hay mucho para hacer», aclaró.

En ese contexto, destacó el impacto que ya tiene la actividad energética en la economía local.

«Hoy, gracias a Dios, con todo lo que está pasando, podemos decir que el futuro es el presente de hoy, con más de 1.000 personas trabajando, con movimiento en el comercio, con alquileres y con montones de ilusiones», expresó.

Weretilneck también se refirió a los proyectos previstos en Punta Colorada, a unos 30 kilómetros al norte de Sierra Grande, y a las expectativas que genera el desarrollo de infraestructura para la exportación de petróleo y gas.

«Lo que hemos visto es una parte, pero va a haber mucho más todavía para ver y para protagonizar», aseguró.

El gobernador anticipó que el 16 y 17 de noviembre se buscará avanzar con una audiencia pública vinculada con el proyecto energético y sostuvo que antes de fin de año se convocaría a una licitación internacional para la zona franca de Punta Colorada. Según explicó, la iniciativa apunta a facilitar la instalación de empresas petroquímicas y de fertilizantes.

Sin embargo, remarcó que el desarrollo energético deberá ir acompañado de mejoras en los servicios y la infraestructura.

Para Weretilneck, uno de los principales desafíos es que el crecimiento de la actividad permita que las nuevas generaciones permanezcan en la región y encuentren oportunidades laborales sin tener que emigrar.

«Lo más importante es que nosotros queremos comprometernos una vez más con ustedes, con las vecinas y los vecinos de Sierra Grande, que hay futuro», afirmó.

En el cierre de su discurso, el gobernador convocó a acompañar el proceso de transformación regional para que las inversiones se traduzcan en trabajo y mejores condiciones de vida. «Que nadie se tenga que ir, que nadie tenga que exiliarse, que los jóvenes se queden acá», expresó.

Aniversario de Sierra Grande: los festejos

Los festejos comenzaron por la mañana en la Escuela Primaria N° 62 Manuel Marcos Savio, donde se realizó el acto protocolar con un homenaje a los primeros pobladores, entrega de aportes y firma de convenios. También participaron los ballets Pichi Anai y Dejando Huellas.

Al mediodía, la agenda incluyó la inauguración de una obra de gas en el barrio 25 de Mayo. Por la tarde, el aniversario continuó con el desfile sobre la avenida Belgrano y la calle N° 15. En la plaza San Martín se instalaron emprendedores, artesanos y puestos gastronómicos, mientras que la programación incluyó espectáculos de danza, música en vivo y actividades para la comunidad.

Uno de los momentos previstos fue el corte de la torta por los 123 años de la ciudad, con recepción de tortas en el salón parroquial Nuestra Señora de Lourdes.