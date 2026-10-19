Punta Colorada: este es el ambicioso desarrollo cerca de Sierra Grande que mira al futuro

La histórica inmobiliaria Terbay, con más de 60 años de trayectoria en la región, impulsa el desarrollo de una nueva ciudad planificada en Punta Colorada, uno de los puntos estratégicos del crecimiento energético de Río Negro. La iniciativa busca integrar viviendas, servicios, turismo y actividades productivas frente al Golfo San Matías, en una zona que se prepara para recibir grandes inversiones vinculadas a la exportación de petróleo y gas.

El proyecto tiene sus antecedentes en 2010, cuando comenzó el desarrollo de Costa Dorada. Posteriormente se sumó Macizo 5, orientado a actividades comerciales e industriales. Actualmente, la iniciativa reúne unas 100 hectáreas desarrolladas en distintas etapas y otras 50 hectáreas nuevas, con infraestructura y escrituración, según sus impulsores.

“Vimos que había una posibilidad de inversión y creíamos que el lugar tenía potencial no solo turístico, sino también residencial por la calidad de sus aguas y su ubicación entre Puerto Madryn y Las Grutas”, explicó Javier Terbay, titular de la inmobiliaria.

La planificación contempla cinco etapas de crecimiento, con sectores residenciales, edificios de usos mixtos, comercios, oficinas, hotelería y espacios públicos. También incorpora boulevares, ciclovías, corredores verdes y un parque costero con accesos públicos a la playa.

La ubicación representa una de sus principales fortalezas: Punta Colorada se conecta con la Ruta Nacional 3 a través de la Ruta Provincial 9 y se encuentra próxima a los grandes proyectos de exportación energética vinculados a Vaca Muerta.

La propuesta también incluye un polo de servicios especializados, una terminal de ómnibus, una estación de servicios y un helipuerto. El objetivo es acompañar la expansión energética con un crecimiento urbano ordenado, sin perder el potencial turístico y ambiental de la región.