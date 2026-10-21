Tres empresas se interesaron en la obra de asfalto para el sur de Plaza Huincul

Fueron tres las empresas que se presentaron a la compulsa (Foto: Gentileza)

El plan de mejoras y la colocación de carpeta asfáltica avanza con la licitación convocada por el municipio huinculense. Se recibieron tres ofertas para ejecutar la obra en el sur de uno de los barrios más antiguos de Plaza Huincul. El presupuesto oficial fue fijado en poco más de $ 1.491 millones.

En los próximos días se dará a conocer la firma que se impuso en la licitación y se rubricará el convenio de obra.

Esta semana se concretó la apertura de los sobres de esta licitación que se denominó para la elaboración y colocación de 400 toneladas de concreto asfáltico en caliente. La zona que fue programada para la obra es el sur del barrio Otaño, más otros sectores.

Se interesaron por participar y presentaron sus ofertas CN Sapag S.A; Piuterra S.A y Guillermo Fracchia S.R.L. El presupuesto oficial se fijó en $1.491.247.280. Desde la secretaría de Obras Públicas de la comuna huinculense se indicó que el plan incluye una avenida y calles transversales.

Una de las principales es avenida Misiones y las calles Arrayanes, Dimarco, Villoldo, Berbuck, Chile, Tierra del Fuego y Challacó. Además de San Luis, Antártida Argentina, Salta, Entre Ríos y Santiago del Estero. La obra podrá extender los trabajos a otras arterias de la ciudad o incorporar obras complementarias, según se informó.

Por otra parte, el intendente Claudio Larraza destacó la importancia de planificar las intervenciones urbanas de manera integral. Se priorizará la infraestructura de los servicios esenciales antes de avanzar con la pavimentación.

En ese sentido, remarcó los trabajos de extensión y renovación de las redes de agua, cloacas y gas realizados en la barriada, como parte de las acciones previas necesarias para avanzar con el asfaltado.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.491.247.280