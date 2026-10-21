El Deliberante trata la enmienda para congelar la cantidad de concejales en Neuquén

El Deliberante sesiona este jueves para dar ingreso a los dos proyectos del oficialismo que impulsan el congelamiento de la cantidad de concejales en 20 representantes a partir de la próxima elección. El cambio de lo estipulado en la Carta Orgánica se introducirá en una sesión especial, que remitirá el expediente a comisión. El objetivo es que se vote en el recinto el 29 de octubre.

Los dos proyectos del oficialismo son el único tema para este jueves en sesión especial: uno enviado por el intendente Mariano Gaido y el secretario de Gobierno, Coordinación y Economía, Martín Hurtado en el que se propone establecer un número «fijo y permanente de veinte (20) concejales» para que ésta composición no se modifique en el futuro, aunque aumente la población en la capital.

El segundo artículo es para que se convoque a una consulta popular donde se ratifique o se rechace el cambio.

Por su parte, el gaidismo en el Concejo (MPN y bloques aliados) ingresó un expediente en el que recuerda que por Carta Orgánica, de acuerdo al último censo, el Deliberante debe estar compuesto por 20 miembros cuando se haga el llamado a elecciones. Y en un segundo artículo, se pide al jefe comunal que convoque a los comicios con base a esta cantidad de integrantes, determinado por la Carta Orgánica.

«Los expedientes ingresan para darle destino a la comisión de Legislación, que se reúne el lunes», aclaró la presidenta del Concejo, Claudia Argumero. Destacó que el debate será en la comisión.

Explicó que con los datos del último censo 2022, corresponde que el Deliberante tenga 20 bancas y «sigue vigente el artículo 53, que aumenta la cantidad de bancas o concejales según el crecimiento demográfico» que arroje el dato oficial censal. Recordó que en la última enmienda no se pudo congelar porque la votación en el recinto fue en contra, aunque sí autorizó la eliminación de la renovación de bancas cada dos años.

El proyecto del Ejecutivo, buscará evitar que se incorporen más bancas luego del próximo censo poblacional. «Se busca aplicar el aumento en 2027 estipulado por el último censo, con el congelamiento que solicitó el Ejecutivo», aclaró.

Recordó que cuando la capital superó los 200.000 habitantes, el Concejo pasó de 17 a 18 integrantes; luego en 2021 se intentó congelar esta cifra. «Ahora el Ejecutivo volvió a insistir y tendrá amplia mayoría. Es un proyecto importante para las próximas elecciones».

Al igual que en el municipio, en el Deliberante no se habla públicamente de la convocatoria a los comicios municipales, que versiones extraoficiales cifran en el 14 de febrero. Consultada por qué se apuró el ingreso de estos dos expedientes en una sesión especial, dijo que «nos pareció importante el debate en la comisión y avanzar con los tiempos porque la próxima semana entra el presupuesto 2027. Ante el poco tiempo legislativo (porque el 10 de diciembre cierra el ciclo) y otros proyectos que vienen para tratamiento como el Parque industrial (PIC), se decidió incorporar en una sesión especial para poder debatirlo», dijo Argumero.

El poroteo

El oficialismo ya cuenta con 10 votos seguros de los 18 que integran actualmente el Deliberante. Además del bloque del MPN y sus aliados Confluencia Neuquina y Juntos Por la Vida; se sumó públicamente en la conferencia de prensa que encabezó el intendente Mariano Gaido, Fuerza Libertaria.

El FIT el bloque ARI se pronunciaron en contra del congelamiento y del referéndum en la próxima elección municipal (tres votos), mientras que los bloques unipersonales como el PRO, Unión por la Patria Nqn y Comunidad (3 votos) aseguraron estar analizando la información que conocieron por la difusión de prensa. Los bloques Pluralistas y LLA (dos votos), tampoco adelantaron su postura.

En el primer piso de la comuna el jefe comunal se mostró flanqueado por el diputado provincial Guillermo Monzani (FL) y la totalidad del bloque de concejales de FL que estaba en la ciudad y que representa a la oposición más numerosa que el jefe comunal tiene en el recinto.

«Es una coincidencia programática: hoy se vuelve a poner este tema en el que coincidimos, para avanzar y hacer eficiente un pronunciamiento», dijo la vicepresidenta del Conejo, Victoria Fernández, a su vez presidenta de la comisión de Legislación donde se debatirá el tema de cambios y consulta popular. Fernández fue consultada si había un frente político entre Primero Neuquén y los libertarios en tiempos pre electorales, a lo que respondió que «esto a se planteaba durante la anterior gestión del intendente Horacio Quiroga, como la eliminación de la elección de medio término, hoy se vuelve a poner un tema en el que coincidimos».

Fernández agregó que el cambio se requiere hacer en este último trimestre porque «todas las modificaciones se deben hacer en los años legislativos en los que no hay elecciones».

La postura contraria de Julieta Katcoff (FIT) argumentó que el congelamiento propuesto buscará transformar el Concejo en una escribanía «con mayoría automática para el Ejecutivo, limitando la representación de las minorías».