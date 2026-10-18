Un sector del peronismo de Neuquén lanzó a su primer candidato para 2027: «La lealtad es a Cristina»

Un sector del Partido Justicialista de Neuquén se reunió ayer en Centenario para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista y oficializó el lanzamiento de Fernando Pieroni como candidato a intendente de esa ciudad, el primero camino al turno electoral del próximo año en la provincia.

El encuentro tuvo lugar en la Unidad Básica Eva Perón donde se reunieron dirigentes y militantes de la corriente identificada con el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Un encuentro con presencias nacionales

Según se informó en un comunicado posterior, el de Pieroni fue el primer lanzamiento del espacio de cara al próximo proceso electoral.

La actividad fue convocada por el peronismo opositor al Gobierno provincial y la línea más cercana a la gestión de Rolando Figueroa, denominada en la última elección interna como Peronismo Territorial.

El contexto para el partido no es el mejor. Días atrás el presidente del Consejo Partidario en Neuquén, José «El Turco Asaad», fue desplazado de su cargo luego de que se conociera una denuncia en su contra por violencia de género. La definición de su sucesor abrió una nueva disputa al interior del espacio que incluso amenazó con dirimirse en la Justicia.

Con las elecciones en el horizonte, la franja disidente del justicialismo local resolvió reunirse en Centenario con una reunión en la que además se hicieron presentes referentes nacionales como Teresa García, diputada nacional y secretaria general del PJ nacional; Carlos Zannini, exprocurador del Tesoro de la Nación; y Carlos Castagneto, diputado nacional.

El acto, se indicó en la nota de prensa, tuvo un «fuerte contenido político», atravesado por la «reivindicación de las banderas históricas del justicialismo, la figura Cristina Fernández de Kirchner y la necesidad de fortalecer la organización del peronismo en cada localidad neuquina».

Pieroni llamó a «volver a poner en macha» Centenario

Pieroni, quien además es presidente del justicialismo en Centenario, habló de «volver a poner en marcha» a la ciudad y confirmó su decisión de competir por la intendencia para «cambiar estos años de desidia».

«Vemos una localidad paralizada, donde no se resuelven los problemas cotidianos de nuestros vecinos. Tenemos un equipo de mujeres y hombres comprometidos, que quieren que Centenario salga adelante”, expresó.

Aseguró que su postulación incluirá propuestas y proyectos para presentar a la comunidad. «Estamos planificando cada una de las acciones que queremos llevar adelante», añadió.

“Necesitamos que este 17 de octubre sea el día de partida del peronismo, no solamente de Centenario, sino de toda la provincia del Neuquén”, sumó.

«La lealtad hoy es a Cristina»

Desde la convocatoria llamaron también a «fortalecer la organización territorial, recuperar el protagonismo político y avanzar en la construcción de propuestas para los municipios de la provincia».

El otro gran orador de la jornada fue Parrilli. El exsenador destacó el significado histórico del 17 de octubre y dijo que la lealtad «hoy es a Cristina».

«Así como en su momento fue al general Perón, hoy la lealtad es a Cristina, porque es la dirigente política que tenemos presente y nos ha demostrado, a lo largo de su trayectoria como militante y como presidenta, que fueron los años más felices que vivió el pueblo argentino”, manifestó.