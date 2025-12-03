Una protesta bloquea el tránsito en la Ruta 22 cerca de Plaza Huincul

Un grupo de personas protesta sobre la Ruta 22, a unos kilómetros antes de llegar a Plaza Huincul. El bloqueo, al menos por el momento es total y no hay camino alternativo por este lugar, por lo que el tránsito hacia la capital neuquina debe hacerse por otras vías como la ruta 17, por Añelo.

Desde esta mañana, el tránsito por la Ruta nacional 22, está complicado por la protesta que lleva adelante un grupo de personas reclaman porque se les terminó el contrato de tareas con el municipio huinculense. En este sentido, el bloqueo no permite el paso de los vehículos. Por ahora, no hay caminos alternativos.

El paso hacia o desde Neuquén se debe realizar por vías alternativas como la provincial N° 17, desde Añelo. Las y los automovilistas que a esta hora se desplazan por el sector, deben tomar las precauciones del caso y salir con tiempo si es que deben viajar a la capital neuquina, porque el trayecto es más largo por Añelo.

Se espera que se pueda desbloquear al menos una mano para descomprimir un poco el tránsito por esta via nacional.