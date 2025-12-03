Tránsito con demoras en el puente Neuquén – Cipolletti por dos operativos: los horarios a tener en cuenta este miércoles

El puente carretero que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti será una de las vías más complicadas para transitar este miércoles. La dirección de tránsito comunicó que se realizarán dos operativos que generarán demoras. Los horarios a tener en cuenta.

Operativos en el puente Neuquén – Cipolletti

Según la información confirmada por fuentes policiales, los operativos se desarrollarán en horas pico y habrá cortes de calzada por lo que se recomiendan, de ser posible, tomar rutas alternativas.

El primer operativo inició a las 8 y se extenderá hasta las 21. Comunicaron que el tránsito se verá afectado por el traslado de una grúa de gran porte desde el Puente Carretero hasta la intersección de las calles Periodistas Neuquinos y Avenida Argentina.

El segundo operativo se desarrollará a partir de las 8.30 y durará hasta las 11 aproximadamente. La interrupción se dará cuando el personal de tránsito acompañe el traslado de un camión desde el Puente Carretero hacia la calle Río Negro al 755. En este sitio se realizará una descarga de mercadería por lo que cortarán la calzada.