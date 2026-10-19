Vaca Muerta se muestra al mundo en Neuquén

La muestra comenzará hoy en el predio del espacio Duam de la ciudad de Neuquén (Archivo)

La AOG Patagonia 2026 volverá desde hoy a realizarse en Neuquén con la visita del presidente de la Nación, Javier Milei.

Se trata de una edición ampliada a cuatro jornadas y una superficie total de 25.000 metros cuadrados. El encuentro reunirá a empresas de toda la cadena de valor de la industria hidrocarburífera y los organizadores esperan superar los 20.000 visitantes.

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) informó que esta será la séptima edición de la exposición en la capital neuquina. Según detalló, contará con unos 11.000 metros cuadrados netos de stands: 6.500 bajo techo y otros 4.500 al aire libre, destinados principalmente a maquinaria pesada y camiones.

El crecimiento de la feria llevó a ampliar de tres a cuatro días el programa. La exposición se desarrollará hasta el jueves, de 13 a 20, en el espacio Duam.

Claves y ronda de negocios

Uno de los principales ejes de la AOG Patagonia será la ronda de negocios, que ya cuenta con más de 4.500 reuniones pactadas. Para el IAPG, la exposición también permitirá concentrar en un mismo espacio parte de la cadena de valor de una actividad que habitualmente se encuentra distribuida en los yacimientos de la Cuenca Neuquina.

La muestra incluirá empresas vinculadas con plantas de tratamiento, ductos, equipos y servicios. También habrá cuatro pabellones internacionales, correspondientes a Alemania, Colombia, Suiza e Italia.

Se anticipó además la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido y otros jefes comunales de localidades petroleras. También participará el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, junto con autoridades y representantes de las principales empresas petroleras, de servicios y de midstream.

El martes está prevista la visita del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Desde el IAPG señalaron que se realizaron reuniones de coordinación con Presidencia de la Nación y con la Embajada estadounidense para organizar los aspectos de seguridad.

Acreditación y logística

La entrada a la AOG Patagonia será gratuita y libre, aunque será obligatorio acreditarse para ingresar. La organización recomienda realizar el trámite previamente a través del sitio oficial de la exposición, aunque también será posible hacerlo en el predio.

El movimiento previsto también alcanzará a quienes trabajan en la organización y funcionamiento de la muestra. Se estimó que unas 4.000 personas están vinculadas con los stands, servicios, limpieza, catering y seguridad, además de quienes participaron del armado, que comenzó a fines de agosto.

En materia de movilidad, y como alternativa, se incorporó un servicio de traslado desde el estacionamiento del Hotel Magic hasta el predio en inmediaciones del aeropuerto. El IAPG recomendó priorizar el transporte público y los vehículos por aplicación.

La agenda también tendrá actividades dirigidas a quienes buscan incorporarse a la industria. Entre ellas estará el encuentro Jóvenes Oil & Gas, organizado por la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG, con paneles sobre desarrollo profesional y acceso al sector.

Formación y futuro del sector

También se realizará el programa La Escuela Técnica visita la AOG, destinado a estudiantes secundarios que recorrerán la exposición para conocer las alternativas profesionales y laborales vinculadas con la actividad hidrocarburífera.

Las claves del evento: