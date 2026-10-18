María Emilia Soria pidió al peronismo de Río Negro “redoblar el esfuerzo” rumbo a 2027

María Emilia Soria encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista en Lamarque y llamó a reorganizar el PJ rionegrino de cara a las elecciones provinciales de 2027. Foto: gentileza.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, encabezó este sábado el acto por el Día de la Lealtad Peronista en Lamarque, donde convocó a la militancia del justicialismo rionegrino a organizarse de cara a las elecciones provinciales de 2027. “La lealtad no se recuerda: se cumple”, afirmó ante dirigentes, intendentes, legisladores, concejales y militantes.

Durante su discurso, la jefe comunal de Roca planteó la necesidad de fortalecer el trabajo territorial y recuperar el vínculo con la sociedad. “Nadie nos va a votar por la nostalgia. Tenemos que explicar qué provincia queremos”, sostuvo Soria.

“Vamos a trabajar por una provincia pujante, equilibrada, sin ciudades ni regiones postergadas”. María Emilia Soria, intendenta de Roca.

La intendenta también cuestionó las medidas del Gobierno nacional por sus consecuencias sobre los trabajadores, los jubilados y las familias. En ese contexto, defendió el trabajo como un eje central de la identidad justicialista y advirtió que las dificultades económicas se reflejan en las distintas localidades de Río Negro.

María Emilia Soria planteó tres ejes para el peronismo de Río Negro: volver a escuchar, organizar y convencer

Soria propuso tres ejes para orientar la tarea política del peronismo provincial: volver a escuchar, volver a organizar y volver a convencer. Sobre el primero, pidió prestar atención a las realidades de cada región y evitar una mirada concentrada en los principales centros urbanos.

“Río Negro es enorme. El Alto Valle no es el Valle Medio, ni la Línea Sur es el Golfo”, sostuvo Soria. En esa línea, convocó a mantener el contacto con productores, docentes, jóvenes y familias de toda la provincia.

María Emilia Soria junto a la intendenta de Huergo, Silvia Penilla. Foto: gentileza.

El segundo eje estuvo vinculado con la organización partidaria y la construcción de la unidad. Soria sostuvo que esa tarea no implica desconocer las diferencias internas, sino generar espacios de participación con las puertas abiertas y sin abandonar las convicciones políticas.

“La unidad de los rionegrinos se organiza en la unidad básica, en el club, en el barrio, en cada pueblo”, afirmó. Además, recordó la experiencia electoral de 2011 como un antecedente de construcción colectiva dentro del justicialismo.

El tercer punto fue la necesidad de convencer a los votantes con propuestas concretas. “Nadie nos va a votar por la nostalgia. Tenemos que explicar qué provincia queremos”, señaló.

En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo que no dependa de una sola actividad económica. Soria propuso una provincia donde la fruticultura, la pesca, el turismo y la energía puedan crecer de manera conjunta, con un desarrollo más equilibrado entre las regiones.

También durante su discurso, la intendenta también vinculó la conmemoración del 17 de Octubre con la situación social y económica actual. Al recordar la movilización obrera de 1945, destacó que los trabajadores salieron a defender los derechos que habían comenzado a conquistar y que un pueblo históricamente postergado se hizo escuchar.

La militancia y las nuevas generaciones

Foto: gentileza.

Otro de los puntos del discurso estuvo dedicado a la participación de los jóvenes y a la transmisión de las ideas del peronismo a las nuevas generaciones. “El peronismo no se hereda, se contagia: con el ejemplo, con la puerta abierta, con una invitación que no suene a sermón”, afirmó Soria. Y agregó que los jóvenes no deben ser considerados únicamente como parte del futuro, sino como protagonistas de los cambios en el presente.

Hacia el cierre, la intendenta agradeció a quienes sostienen el trabajo partidario y convocó a construir una provincia con mayores oportunidades y menos desigualdades territoriales. “A los que nos precedieron les debemos memoria, a los compañeros que caminan a nuestro lado, lealtad y a los rionegrinos que todavía esperan una oportunidad, les debemos un futuro mejor”, expresó.

Además, insistió en la necesidad de trabajar por una provincia “pujante, equilibrada, sin ciudades ni regiones postergadas”, y resumió el mensaje del encuentro con la consigna que atravesó su discurso: “La lealtad no se recuerda: se cumple”.