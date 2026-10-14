Vialidad Nacional retomó el bacheo en la Ruta 22 tras las lluvias en el sector del Puente 83

Las intervenciones comprenden el aporte de material, su distribución y compactación en los sectores no pavimentados. Foto: gentileza.

Vialidad Nacional informó que retomó los trabajos de conservación de la calzada en la zona del Puente 83, sobre la Ruta Nacional 22, entre Cipolletti y Fernández Oro, luego de las intensas lluvias registradas en el Alto Valle.

Las cuadrillas del Distrito Río Negro reanudaron las tareas que habían comenzado la semana pasada y que debieron suspenderse por las condiciones climáticas. Los trabajos apuntan a mejorar el estado de la superficie de circulación en las colectoras de la Ruta 22, uno de los sectores de conexión vial de la región.

Ruta 22: qué reparaciones hacen en el Puente 83

Las intervenciones comprenden el aporte de material, su distribución y compactación en los sectores no pavimentados, además de tareas de bacheo y acondicionamiento de la calzada.

Foto: gentileza.

Según informó el organismo nacional, el tránsito de camiones, el aumento de la circulación vehicular y las condiciones climáticas adversas generan mayores exigencias sobre la infraestructura vial.

Por ese motivo, las cuadrillas mantienen distintos frentes operativos para mejorar las condiciones de circulación y contribuir a la seguridad vial en el sector.

Dónde siguen los trabajos sobre la Ruta 22

En paralelo, Vialidad Nacional desarrolla tareas de bacheo con mezcla asfáltica en frío sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo comprendido entre Allen y General Roca.

El organismo prevé avanzar en otros sectores de la traza nacional, siempre que las condiciones meteorológicas permitan ejecutar las tareas.

Las intervenciones forman parte del plan de conservación vial que lleva adelante Vialidad Nacional en distintos puntos de la Ruta 22, de acuerdo con la planificación prevista y las condiciones necesarias para trabajar.