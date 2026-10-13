Rutas 22 y 151: Río Negro prevé firmar con Vialidad Nacional el traspaso de los tramos liberados a fin de octubre

El mantenimiento y la conservación de las rutas 22 y 151 siguen bajo responsabilidad de Vialidad Nacional. Foto: archivo.

El Gobierno de Río Negro prevé avanzar a fines de octubre con la firma de las actas que permitirán asumir la administración de distintos tramos liberados de las rutas nacionales 22 y 151. Así lo confirmó a Diario RÍO NEGRO el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, quien explicó que la Provincia ya suscribió el acuerdo marco con Nación, pero todavía resta completar los pasos administrativos para concretar el traspaso.

«Lo que nosotros firmamos es el acuerdo marco. Ahora, lo que tenés que firmar son las actas de toma de posesión por tramo», explicó el funcionario. Según indicó, el objetivo es viajar a Buenos Aires a fin de mes para avanzar con esas firmas.

La transferencia se organizará por sectores porque hay tramos en los que Nación mantiene contratos de obra abiertos. En esos casos, la Provincia no puede intervenir hasta que se resuelva la situación de los trabajos en ejecución.

Qué tramos podrá asumir Río Negro tras la firma

Según explicó el Echarren, en la Ruta Nacional 22, el esquema contempla dos tramos liberados: uno de 143 kilómetros entre Río Colorado y Choele Choel y otro de 135 kilómetros entre Choele Choel y Chichinales. En cambio, otros 77 kilómetros continúan comprometidos por contratos de obra que Nación deberá resolver.

En la Ruta Nacional 151, el plan contempla un tramo liberado de 49 kilómetros, entre el kilómetro 109 y el límite con La Pampa. La división permitirá establecer qué sectores podrá tomar la Provincia para avanzar con las tareas de recuperación y cuáles deberán continuar bajo la órbita de Vialidad Nacional.

El Ministro de Obras Públicas de Río Negro explicó que los contratos abiertos que Nación mantiene con las empresas constructoras son uno de los motivos por los que la transferencia debe realizarse por etapas. «Hay tramos que ellos tienen con contratos abiertos y en los que no podemos intervenir», señaló el ministro.

Puente 83, entre obras inconclusas y reclamos

Uno de los puntos más críticos es Puente 83, en Cipolletti, que forma parte de la sección 5 de la ampliación de la Ruta Nacional 22, entre Fernández Oro y el acceso a Isla Jordán. Ese sector está vinculado a obras inconclusas de la unión transitoria de empresas integrada por CPC y CN Sapag, por lo que su situación contractual debe resolverse antes de que Río Negro pueda intervenir.

El deterioro de la calzada se agravó con las últimas lluvias y motivó nuevos reclamos provinciales a Vialidad Nacional. Echarren confirmó que volvió a comunicarse con autoridades del organismo ante la falta de novedades sobre una intervención.

Según relató, desde Nación le señalaron que las condiciones climáticas dificultaban los trabajos y que colocar material en esas circunstancias podía resultar poco efectivo. Sin embargo, el ministro insistió en que se realicen tareas para mejorar la circulación.

«Por lo menos vayan y metan material o algo para poner la ruta en condiciones», planteó.

Qué pasará hasta que se concrete el traspaso

Mientras se completan los trámites, el mantenimiento y la conservación de los tramos que todavía no fueron transferidos siguen bajo responsabilidad de Vialidad Nacional. Por eso, Río Negro reclama que las reparaciones urgentes no queden supeditadas a los tiempos administrativos.

La Provincia busca avanzar con la recuperación de las rutas 22 y 151 en los sectores que pueda asumir, pero el inicio de las obras dependerá de la firma de las actas correspondientes y de la resolución de los contratos que permanecen abiertos.