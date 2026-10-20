Viedma, a 53 años de ser capital de Río Negro: qué obras destacó Marcos Castro y los reclamos

Viedma conmemoró este martes los 53 años de la sanción de la Ley 852, que consolidó a la ciudad como capital definitiva de Río Negro. Durante el acto, el intendente Marcos Castro repasó el significado histórico de la capitalidad y planteó los desafíos que enfrenta la ciudad para fortalecer su desarrollo, mejorar la infraestructura y ampliar las oportunidades para sus habitantes.

La ceremonia se realizó en la Plazoleta del Fundador y contó con la presencia de la jefa de Gabinete, María Eugenia Serra; funcionarios municipales, concejales, legisladores, representantes de juntas vecinales y organizaciones de la comunidad. También participó la Banda de la Policía de Río Negro.

En su discurso, Castro sostuvo que la capitalidad representa tanto un motivo de orgullo como una responsabilidad para la ciudad. En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con infraestructura y servicios adecuados para atender a los vecinos de distintos puntos de la provincia que llegan diariamente a Viedma.

El jefe comunal también destacó el reconocimiento que recibe la capital rionegrina por su historia y consideró que la ciudad tiene oportunidades para crecer a partir de las transformaciones económicas y productivas que atraviesa Río Negro.

Energía, turismo y educación: las oportunidades para Viedma

Castro consideró que la ciudad atraviesa una etapa en la que debe aprovechar las oportunidades que surgen de las transformaciones económicas y productivas de Río Negro. Entre ellas, mencionó el desarrollo de la industria energética en el Golfo San Matías y las posibilidades de vinculación con empresas y proyectos relacionados con esa actividad.

«La capital rionegrina cuenta con condiciones naturales, productivas y humanas que pueden contribuir a su crecimiento», afirmó.

El turismo también formó parte de su planteo. El jefe comunal destacó el trabajo para posicionar a Viedma como destino y mencionó la marca ciudad Viedma te sorprende, como parte de una estrategia para fortalecer su identidad y ampliar su reconocimiento.

Otro de los puntos que destacó fue la oferta educativa. Según señaló, la ciudad cuenta con más de 90 carreras, una posibilidad para los jóvenes que terminan la escuela secundaria y buscan continuar sus estudios en la región.

Obras públicas: las inversiones de Provincia y los reclamos a Nación

La infraestructura fue uno de los principales ejes del discurso. Castro valoró las inversiones que lleva adelante el Gobierno provincial y destacó su importancia para mejorar los servicios y acompañar el crecimiento de la capital.

Entre las intervenciones mencionadas se encuentran los trabajos en el Centro Cultural, la etapa final de la nueva terminal de ómnibus y otras obras vinculadas con la iluminación, la infraestructura deportiva y los espacios culturales.

El intendente recordó que, al comienzo de su gestión, presentó ante el gobernador un plan estratégico de infraestructura para Viedma y señaló que varias de las iniciativas contempladas en esa propuesta se encuentran en ejecución o próximas a comenzar.

Sin embargo, también cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional a Viedma y a otras ciudades del país. Según explicó, la interrupción de convenios nacionales obligó a reorientar las gestiones para sostener proyectos considerados importantes para la comunidad.

Castro aclaró que «el reclamo no se limita a la obtención de recursos económicos», sino que también apunta a «recuperar los canales de diálogo institucional».

En esa línea, planteó la necesidad de que los municipios puedan contar con espacios de escucha y articulación con Nación para presentar sus demandas y trabajar en respuestas a las necesidades de los vecinos.

El diálogo político y la participación de los barrios

Durante el acto por el Día de la Capitalidad, el intendente también hizo referencia a la importancia de sostener el diálogo entre sectores con distintas posiciones políticas y sociales.

En su discurso, sostuvo que las diferencias no deben convertirse en un obstáculo para construir políticas comunes y consideró que Viedma puede ofrecer un ejemplo de convivencia democrática.

Uno de los aspectos que destacó fue el vínculo del Municipio con las juntas vecinales y el trabajo de participación ciudadana que se desarrolla en los barrios.

Castro reconoció que pueden existir desacuerdos entre las autoridades municipales y las organizaciones barriales, pero remarcó el valor de mantener abiertos los espacios de intercambio para avanzar en propuestas concretas.

También reconoció el aporte de los trabajadores municipales, las instituciones, los clubes, los dirigentes y los vecinos que contribuyeron al crecimiento de Viedma y a la consolidación de su identidad como capital provincial.

Los desafíos de la capital rionegrina

Al cierre de su discurso, Castro planteó que Viedma atraviesa una etapa de evolución que todavía presenta cuestiones pendientes. La mejora de la infraestructura, la ampliación de los servicios y la generación de oportunidades forman parte de los desafíos que deberá afrontar la ciudad.

En ese marco, resumió la perspectiva de su gestión en la construcción de una ciudad con mayores posibilidades de crecimiento y mejores condiciones para sus habitantes: «Viedma avanza hacia un modelo de desarrollo con más infraestructura, inclusión y oportunidades».