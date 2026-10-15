Viedma renovó 90 luminarias en dos calles y busca reducir hasta un 40% el consumo energético

El recambio de luminarias en las calles 30 y Castelli permitirá mejorar la iluminación. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Viedma habilitó este miércoles 90 nuevas luminarias LED en las calles 30 y Castelli, como parte de los trabajos destinados a mejorar el alumbrado público y optimizar el consumo de energía en la ciudad.

La intervención incluyó la instalación de 45 equipos en cada una de las calles. Los nuevos artefactos de 150 watts reemplazaron a las luminarias existentes de mercurio halogenado de 250 watts, una modificación que permitirá reducir el consumo eléctrico y mejorar la iluminación de la vía pública.

Según las características de los equipos instalados, el ahorro energético puede alcanzar hasta un 40%, dependiendo de las condiciones de funcionamiento y del consumo efectivo del sistema. Además, la tecnología LED ofrece una mayor eficiencia lumínica y requiere menos tareas de mantenimiento.

Qué cambia con las nuevas luminarias LED

Otro de los aspectos destacados de la intervención es la garantía de tres años que tiene cada uno de los equipos instalados. Esta cobertura brinda respaldo ante posibles fallas y permite optimizar los recursos municipales destinados al mantenimiento del alumbrado público.

El intendente de Viedma, Marcos Castro, destacó la importancia de continuar con este tipo de obras en distintos sectores de la ciudad y vinculó el recambio tecnológico con la mejora de los servicios públicos.

«Seguimos trabajando para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de nuestros vecinos. El recambio a tecnología LED nos permite tener calles mejor iluminadas, reducir el consumo de energía y optimizar los recursos municipales. Son obras concretas que generan beneficios en la vida cotidiana y nos permiten avanzar hacia una ciudad más eficiente», expresó el jefe comunal.