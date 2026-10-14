Río Negro lanzó una nueva app para pagar impuestos y hacer trámites desde el celular: cómo funciona

Soy Río Negro y RíoBot 2.0 buscan simplificar trámites y consultas desde el celular. Foto: Alma Terzibachian.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha dos nuevas herramientas para facilitar el acceso a la información pública y realizar trámites desde el celular: la aplicación Soy Río Negro y el asistente virtual RíoBot 2.0.

El lanzamiento se realizó el martes en Roca y, según explicó el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, ambas plataformas ya están disponibles para la ciudadanía.

Aunque funcionan de manera complementaria, tienen objetivos diferentes. Mientras que Soy Río Negro permite iniciar y gestionar trámites, RíoBot 2.0 está diseñado para responder consultas, orientar a los usuarios y ayudarlos a encontrar información oficial sobre servicios provinciales y nacionales.

Soy Río Negro: qué trámites se pueden hacer desde el celular

La aplicación permite realizar actualmente 21 trámites vinculados con distintos organismos provinciales. Está disponible de manera gratuita para teléfonos con Android y iOS.

Entre las gestiones habilitadas se encuentran:

Agencia de Recaudación Tributaria: consultar el estado tributario, descargar boletas vencidas y acceder al sistema de pagos para abonar impuestos.

consultar el estado tributario, descargar boletas vencidas y acceder al sistema de pagos para abonar impuestos. IPPV: gestionar cuotas correspondientes a los planes del organismo.

gestionar cuotas correspondientes a los planes del organismo. Registro Civil: consultar información sobre sedes, horarios y canales disponibles para realizar trámites.

consultar información sobre sedes, horarios y canales disponibles para realizar trámites. Policía de Río Negro: solicitar turnos para el certificado de antecedentes penales y la verificación vehicular. El ministro aclaró que todavía no están incorporadas todas las plantas verificadoras.

solicitar turnos para el certificado de antecedentes penales y la verificación vehicular. El ministro aclaró que todavía no están incorporadas todas las plantas verificadoras. Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones: solicitar turnos para atención.

solicitar turnos para atención. Senaf: realizar la inscripción al programa de Familias Solidarias.

realizar la inscripción al programa de Familias Solidarias. Personas Jurídicas: acceder a trámites de inscripción.

El sistema también incorpora otras gestiones de organismos provinciales y permite acceder a los canales de pago de la Agencia de Recaudación.

Uno de los puntos que destacó Dumrauf es que la aplicación busca simplificar los procedimientos que hasta ahora exigían ingresar a diferentes plataformas o conocer datos específicos para identificar una deuda.

Como ejemplo, explicó que para consultar y pagar el impuesto inmobiliario desde el sistema tradicional de la Agencia de Recaudación puede ser necesario conocer la nomenclatura catastral. En Soy Río Negro, en cambio, la identificación del usuario permite visualizar los inmuebles asociados y acceder a las boletas correspondientes.

La aplicación también permite seguir el estado de los trámites iniciados, recibir notificaciones cuando pasan de una instancia a otra y conservar documentación obtenida durante la gestión. Los certificados, las partidas y las boletas podrán quedar guardados en el portadocumentos digital para utilizarlos posteriormente.

Qué es RíoBot 2.0 y cómo funciona la inteligencia artificial

La segunda herramienta presentada es RíoBot 2.0, un asistente conversacional que funciona a través de WhatsApp y utiliza inteligencia artificial para comprender preguntas formuladas con lenguaje cotidiano.

A diferencia de la aplicación, el bot no realiza trámites ni funciona como una mesa de entradas de los organismos públicos. Su tarea es brindar información oficial y orientar a las personas sobre los pasos que deben seguir.

Por ejemplo, si un usuario necesita hacer una gestión en el Registro Civil, puede consultar dónde queda una sede, cuáles son sus horarios de atención y qué canales tiene disponibles para completar el trámite.

También puede explicar cómo utilizar Soy Río Negro y qué información se necesita para avanzar en sus diferentes pantallas.

El asistente permite enviar mensajes escritos o audios y está preparado para responder consultas sobre servicios públicos, rutas, mareas y vuelos, entre otros temas. Según detalló Dumrauf, también incluye información de interés turístico y cultural, recetas regionales y una trivia sobre conocimientos generales de Río Negro.

Además, puede orientar a los usuarios sobre trámites nacionales, como los vinculados con Anses o PAMI, y derivarlos a los canales correspondientes cuando necesitan completar una gestión. Lo mismo ocurre con determinados servicios municipales que cuentan con asistentes propios.

El ministro aclaró que RíoBot no es una inteligencia artificial abierta para responder cualquier tipo de consulta, sino una herramienta configurada para brindar información vinculada con los servicios públicos y los intereses de la ciudadanía.

Qué pasará con los trámites de Educación, Salud e Ipross

Uno de los próximos avances será la incorporación del certificado de escolaridad a Soy Río Negro. Dumrauf indicó que el desarrollo se encuentra avanzado y que el objetivo es sumar progresivamente nuevas gestiones.

El Ministerio de Modernización trabaja también con Educación, Salud e Ipross, entre otros organismos, para integrar servicios a la plataforma.

En el caso de Ipross, el funcionario explicó que la obra social ya cuenta con su propio portal del paciente, que reúne diferentes funcionalidades. Parte de esos servicios podría incorporarse a Soy Río Negro como un canal adicional de acceso.

Los ciudadanos podrán seguir concurriendo de manera presencial a los organismos o utilizando otras aplicaciones y páginas web disponibles.

Cómo se validan los datos personales en Soy Río Negro

Para utilizar la aplicación, los ciudadanos deben validar su identidad digital. El procedimiento incluye fotografiar el documento y el rostro para realizar una verificación ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Según explicó Dumrauf, la Provincia no conserva las fotografías del documento ni del rostro una vez realizada la validación. El sistema guarda los datos necesarios para identificar al usuario, como nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico.

El alta también requiere verificar el número de teléfono mediante un código enviado por mensaje y confirmar el correo electrónico.

El ministro sostuvo que las políticas de privacidad y los términos de uso están disponibles para su consulta, y señaló que la base de datos se encuentra inscripta ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.

La validación permite, además, recuperar el acceso si una persona pierde su teléfono o cambia de dispositivo, mediante los mecanismos de identificación previstos por el sistema.

Cómo descargar Soy Río Negro y acceder a RíoBot 2.0

La aplicación puede descargarse desde las tiendas oficiales de cada sistema operativo. También es posible encontrar información y enlaces de descarga en el sitio web de Soy Río Negro.

Android: descargar Soy Río Negro en Google Play.

descargar Soy Río Negro en Google Play. iPhone: descargar Soy Río Negro en App Store.

descargar Soy Río Negro en App Store. Información oficial: soy.rionegro.gob.ar.

soy.rionegro.gob.ar. RíoBot 2.0: iniciar una conversación por WhatsApp.

El lanzamiento forma parte de la estrategia provincial de digitalización y despapelización de la administración pública. El objetivo, según planteó Dumrauf, es sumar servicios de manera progresiva, simplificar las gestiones y evitar que los ciudadanos deban presentar reiteradamente la misma documentación ante distintos organismos.