Empezaron a construir casas en Buenos Aires y hoy las trasladan en camión a la Patagonia en 90 días

Desde Sienna construyen las casas en su fábrica en Buenos Aires y la trasladan en camiones a cualquier parte del país.

Manuel Chomer y Juan Manuel Angelillo encontraron en la construcción modular una alternativa para quienes quieren construir lejos de donde viven sin tener que seguir cada etapa de la obra de manera presencial. Desde Buenos Aires, los socios de Sienna Modular desarrollaron un sistema que concentra buena parte del trabajo en una fábrica y permite organizar la ejecución con plazos y costos definidos desde el inicio.

La idea surgió de una preocupación concreta. “Encontramos una experiencia conflictiva en lo que era los procesos de construcción para el cliente, que siempre terminaban renegando”, explicó Chomer, licenciado en Economía Empresarial. Junto con Angelillo, arquitecto, buscaron una manera de hacer de la construcción un proceso más ordenado y previsible, especialmente para quienes realizan una inversión importante sin poder estar encima de cada detalle.

Manuel Chomer y Juan Manuel Angelillo son socios desde 2021. Foto: Sienna Modular.

“Entendíamos que muchas veces la construcción no era un proceso limpio y que, cuando uno hace una inversión tan grande, lo mejor que puede pasarle es que disfrute de esa etapa y no que la esté sufriendo”, señaló. Con esa premisa, los socios comenzaron a estudiar distintos sistemas constructivos hasta encontrar en la fabricación modular una alternativa para reducir los imprevistos y simplificar el seguimiento de una obra.

Cómo nació la empresa de Buenos Aires que fabrica casas modulares en la Patagonia

Sienna comenzó a trabajar entre fines de 2021 y principios de 2022, inicialmente con construcciones modulares destinadas a oficinas para un shopping en Tigre, Buenos Aires. En 2023 amplió su actividad hacia las viviendas particulares y los proyectos turísticos, con una propuesta que combina diseño arquitectónico, fabricación industrializada y montaje en destino.

El transporte de las casas modulares. Imagen: Sienna Modular.

La fabricación en planta les permitió organizar las tareas en un mismo espacio y avanzar sin depender de las condiciones climáticas. Además, la empresa incorporó el diseño arquitectónico a su propuesta y estableció un esquema de trabajo en el que el cliente aprueba el proyecto antes de que comience la producción.

La firma acumula más de 50 proyectos, entre sus proyectos realizados tanto en Río Negro como en Neuquén figuran trabajos en el aeropuerto de Bariloche y construcciones en San Martín de los Andes. También prepara un desarrollo turístico en Luján de Cuyo, Mendoza, cuya primera etapa contempla diez unidades, con la posibilidad de ampliar el conjunto a 30 en los próximos años.

Sala privada de 38 metros cuadrados destinada a usuarios de vuelos ejecutivos en el aeropuerto de Bariloche. Foto: Sienna Modular.

Entre los trabajos de Sienna figura una sala privada de 38 metros cuadrados destinada a usuarios de vuelos ejecutivos en el aeropuerto de Bariloche, desarrollada junto con Aeropuertos Argentina. «El espacio fue fabricado íntegramente en planta y luego trasladado e instalado en destino, con un proyecto personalizado y terminaciones de calidad premium», afirmaron los socios.

Otra de las construcciones que destacaron fue la Casa Chenaut, una vivienda de 80 m² fabricada en 100 días y el proyecto Yakisugi Lodge, en Bariloche, con unidades turísticas de 85 m² fabricadas en 90 días.

1/ 2 Yakisugi Lodge se encuentra en Bariloche y cada unidad tiene 85m2. Foto: Sienna Modular. 2/ 2 Yakisugi Lodge se encuentra en Bariloche y cada unidad tiene 85m2. Foto: Sienna Modular.

De Buenos Aires a Dina Huapi: una vivienda modular de 230 metros cuadrados

En Dina Huapi, Sienna desarrolla uno de sus proyectos residenciales en Río Negro: una casa principal de 165 metros cuadrados, de los cuales 105 son cubiertos y 60 semicubiertos, y una vivienda independiente para huéspedes de 60 metros cuadrados cubiertos. El conjunto fue diseñado a medida para un propietario que vive en Buenos Aires y buscaba construir en la cordillera sin tener que supervisar presencialmente cada etapa de la obra.

Interior del proyecto residencial en Dina Huapi. Imagen: Sienna Modular.

El proyecto se destaca por sus ventanales de piso a techo, con vistas al lago Nahuel Huapi, los revestimientos exteriores de chapa negra combinados con detalles de wall panel y un pasillo conector completamente vidriado que aporta privacidad al dormitorio principal. También incluye un deck semicubierto de 30 metros cuadrados y un sistema de calefacción que combina salamandras, estufas y aires acondicionados, con un refuerzo del aislamiento.

«Cuando uno hace una inversión tan grande, lo mejor que puede pasarle es que disfrute de esa etapa y no que la esté sufriendo». Manuel Chomer, socio fundador de Sienna Modular.

La personalización es uno de los ejes de la propuesta. “Nos ocupamos de todo lo que es el proyecto de arquitectura, cómo eficientizar el transporte, la logística y cumplir el programa de necesidades de los clientes”, explicó Chomer. En este caso, el diseño se organizó tanto en función de las preferencias del propietario como de las condiciones necesarias para fabricar y trasladar los módulos desde Buenos Aires hasta Río Negro.

La empresa trabaja con viviendas de distintas dimensiones, desde unidades de unos 40 metros cuadrados hasta proyectos de aproximadamente 250 metros cuadrados, con distribuciones que pueden incluir tres o cuatro dormitorios. El objetivo es adaptar cada construcción a las necesidades del cliente y resolver desde la etapa de diseño cómo se fabricarán y ensamblarán sus componentes.

Cómo se fabrica una casa modular en 90 días

El proceso comienza con el diseño arquitectónico. En esa etapa se define la distribución de los ambientes y se organiza la división de la vivienda en módulos, teniendo en cuenta tanto las características del proyecto como las condiciones necesarias para transportarlos hasta el terreno.

La fabricación se realiza en Buenos Aires. Allí se avanza con la estructura, los revestimientos y los componentes previstos para cada vivienda, incluidos los de la cocina y el baño. Una vez terminados, los módulos se trasladan hasta el lote, donde se colocan sobre las bases, se ensamblan y se realizan las conexiones de electricidad, agua y cloacas.

Construcción en fábrica. Foto: Sienna Modular.

Chomer detalló que la fabricación demanda alrededor de tres meses y el montaje puede resolverse en aproximadamente cinco días. El tiempo total depende de las características del proyecto, la logística y los trabajos que deban realizarse en el terreno.

“Al trabajar en fábrica se trabaja todos los días sin impedimentos climáticos”, sostuvo Chomer. La modalidad permite mantener la continuidad de las tareas, aunque no elimina los trabajos que deben realizarse en destino, como la preparación de las bases y las conexiones de los servicios.

En cuanto al transporte, el socio explicó que es un factor que se tiene en cuenta desde las primeras conversaciones con los clientes: “Vos cuando se viene el cliente con el programa de necesidades, básicamente se le hace un proyecto también teniendo en cuenta lo que es la logística y cómo es el terreno al que se lleva el módulo”, explicó.

Etapa de instalación de los módulos. Imagen: Sienna Modular.

La empresa trabaja con módulos de entre 12 y 14 metros de largo y unos 3,5 metros de altura. “A partir de eso se hace todo lo que es la modulación, se lleva en volumen y en el terreno se termina de ensamblar las uniones de los módulos”, detalló. La distribución final se resuelve a partir de la combinación de esas piezas, de modo que las dimensiones de cada módulo no determinen por sí solas el tamaño de la vivienda.

El empresario señaló que el diseño se adapta a las posibilidades del transporte y a las necesidades del propietario. “Uno no tiene limitaciones en el proyecto final porque se puede llegar a las medidas que uno quiere trabajando el ensamble de los módulos y cumpliendo con el plan diseñado para finalmente entregar llave en mano”, afirmó.

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular

El precio es otro de los aspectos que Siena destaca en su propuesta. Según los valores de referencia aportados por Chomer, la empresa calcula unos 1.400 dólares por metro cuadrado para la construcción modular, a los que se suman alrededor de 200 dólares por metro cuadrado correspondientes a la logística.

“Nosotros hacemos un precio cerrado desde la firma del contrato y damos llave en mano”, explicó Chomer. La modalidad, según los socios, busca que el propietario conozca de antemano el costo acordado para el proyecto, una previsibilidad que cobra relevancia en un contexto de variaciones frecuentes en los precios de la construcción.

Con una estructura de alrededor de 40 personas entre el área administrativa y los trabajadores vinculados a la fábrica, la empresa proyecta profundizar su actividad en viviendas de calidad premium y desarrollos turísticos.

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