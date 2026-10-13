La construcción en el oasis productivo de Río Negro: cómo crecen las ciudades del Valle Medio

El crecimiento urbano de Valle Medio plantea el desafío de ampliar servicios e infraestructura y ordenar la expansión. Foto: Flor Salto.

El desarrollo de Vaca Muerta está transformando la actividad energética de la Patagonia y abre oportunidades para las regiones que puedan integrarse a su cadena de servicios, logística y empleo. En Valle Medio, las perspectivas de crecimiento suman otro punto de partida: el potencial agropecuario de Negro Muerto, la incorporación de tierras a la producción y las obras de conectividad. Con ese horizonte, la región tiene ante sí la posibilidad de convertir su potencial productivo en nuevas oportunidades de desarrollo, con impacto en la actividad económica y en la demanda de viviendas, terrenos y servicios.

Las tres ciudades más pobladas de la región, Choele Choel, Luis Beltrán y Lamarque, muestran distintas dinámicas de crecimiento urbano. Entre los censos de 2010 y 2022, Luis Beltrán registró el mayor aumento poblacional, del 44,3%, al pasar de 5.603 a 8.087 habitantes. Choele Choel, la ciudad más grande del Valle Medio, creció un 27,7%, de 10.642 a 13.588 habitantes, mientras que Lamarque sumó un 18,6% y llegó a 9.949 personas, frente a las 8.387 del censo anterior.

La evolución demográfica ofrece una referencia para analizar las necesidades habitacionales. Sin embargo, en las tres localidades la actividad muestra diferencias tanto en volumen como en destino: predominan las viviendas y, en menor medida, los locales comerciales y depósitos, mientras que la apertura de loteos suma otra dimensión a la expansión urbana.

Construcción y crecimiento urbano en Valle Medio

En Choele Choel, los registros municipales contabilizaron 7.908 metros cuadrados destinados a nuevas construcciones durante 2025. De ese total, 5.094 metros cuadrados correspondieron a viviendas y conjuntos habitacionales (64,4%), mientras que 2.813 se distribuyeron entre locales comerciales y depósitos (35,6%).

En 2026, la superficie declarada hasta la fecha del relevamiento alcanzó los 4.157 metros cuadrados: 2.651 destinados a viviendas y conjuntos habitacionales (63,8%) y 1.506 a locales comerciales y depósitos (36,2%). El acumulado equivale al 52,6% del total registrado durante 2025.

En números 22 En Choele Choel se registraron 53 permisos de obra en 2025 y 22 en 2026, hasta la fecha del relevamiento.

La vivienda unifamiliar encabeza los tipos de construcción registrados en la ciudad, seguida por los locales comerciales, los departamentos y los depósitos. En cuanto a la distribución territorial, los barrios Las Bardas y Don Bosco figuran entre los sectores con mayor concentración de obras nuevas.

Desde el municipio explicaron que la diferencia en los metros cuadrados declarados puede estar vinculada con la cantidad de proyectos visados durante el año anterior. En 2025 se aprobaron más conjuntos habitacionales que actualmente están en ejecución, destinados principalmente a estudiantes que llegan desde otras localidades y a empresas que necesitan alojar a sus empleados.

También advirtieron que los registros no reflejan necesariamente toda la actividad constructiva de Choele Choel. Según explicaron, muchas viviendas se construyen sin presentar documentación municipal porque no intervienen profesionales, una situación que dificulta su seguimiento. En cambio, los locales comerciales y los conjuntos habitacionales requieren habilitaciones para poder comercializarse o alquilarse, por lo que su actividad resulta más fácil de registrar.

En Luis Beltrán, los registros municipales muestran que durante 2025 se declararon 1.731 metros cuadrados de nuevas construcciones residenciales y otros 1.312 metros cuadrados destinados a locales comerciales. En 2026, los valores informados fueron de 1.135 metros cuadrados de construcción residencial y 468 de locales comerciales.

En Luis Beltrán la expansión urbana se refleja en la apertura de nuevos barrios y el fraccionamiento de tierras públicas y privadas. Foto: archivo.

El municipio también contabiliza las viviendas empadronadas, una categoría que comprende propiedades que ya existían, pero que fueron incorporadas al registro municipal. No se trata necesariamente de obras nuevas, sino de superficies declaradas dentro de ese padrón. En este rubro se registraron 1.779 metros cuadrados en 2025 y 1.121 en 2026.

Desde el área técnica de la Municipalidad de Luis Beltrán señalaron que la expansión urbana se refleja en la apertura de nuevos barrios y el fraccionamiento de tierras públicas y privadas. Sin embargo, advirtieron que la demanda de terrenos no siempre estuvo acompañada por una planificación integral. También señalaron que las redes de servicios básicos tienen limitaciones para abastecer algunas nuevas urbanizaciones.

Por su parte, Lamarque presenta una escala menor. El municipio informó 228 metros cuadrados de obras finalizadas en 2025: 205 correspondieron a infraestructura religiosa y 23 a la ampliación de una vivienda existente.

Durante 2026 se registraron otros 298 metros cuadrados en construcción, distribuidos entre un local comercial de 205 metros cuadrados y una vivienda unifamiliar de 93. Además, se contabilizaron cinco permisos en total entre ambos períodos.

En Lamarque se registraron más metros comerciales nuevos en 2026. Foto: archivo.

Según explicaron desde el municipio, las obras se ubican principalmente en el ingreso a la localidad, donde hay nuevos loteos, y en el centro comercial. Los datos permiten identificar proyectos residenciales y comerciales, aunque el volumen registrado es más acotado que el de las otras ciudades relevadas.

Para el arquitecto y coordinador de Planificación y Desarrollo Urbano de Lamarque, Emir Zuain, el crecimiento no debe traducirse únicamente en la apertura de nuevos barrios. “Muchas veces, la respuesta al crecimiento se asocia directamente con la apertura de nuevos loteos y la expansión de la ciudad, pero también existe una oportunidad en consolidar los sectores ya urbanizados, recuperar terrenos vacantes o en desuso”, sostuvo el funcionario.

También advirtió que la expansión debe acompañarse con infraestructura, servicios y espacios públicos. “No se trata de dejar de crecer, sino de hacerlo de manera más inteligente, equilibrando la incorporación de nuevas tierras con la consolidación de la ciudad existente”, afirmó.

Vaca Muerta, Negro Muerto y el desarrollo regional de Valle Medio

Para el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, el Valle Medio atraviesa una oportunidad que podría modificar su perfil productivo y urbano. “Lo veo con optimismo y, también, con los pies sobre la tierra. El Valle Medio se enfrenta hoy a un objetivo concreto que durante mucho tiempo estuvo ausente: está ante una oportunidad real de crecer, y está en nosotros no desperdiciarla”, sostuvo.

El jefe comunal también planteó que el crecimiento debe traducirse en desarrollo planificado y sostenible, más allá del movimiento económico o de la cantidad de obras. “Crecer no es solo que haya más obra o más movimiento (…). Es que ese crecimiento esté ordenado, planificado, que sea sostenible y llegue a todos los vecinos”, afirmó.

Ramello vinculó ese horizonte con la transformación productiva de la Patagonia y la posibilidad de que la región se integre a nuevas cadenas de actividad. “El impulso de Vaca Muerta y la exportación de petróleo y gas están transformando el mapa productivo de la Patagonia, y el Valle Medio tiene que encontrar su lugar en esa cadena de servicios, logística y empleo”, sostuvo.

«El Valle Medio se enfrenta hoy a un objetivo concreto que durante mucho tiempo estuvo ausente: está ante una oportunidad real de crecer, y está en nosotros no desperdiciarla». Diego Ramello, intendente de Choele Choel.

En particular, destacó el potencial de Negro Muerto y de las tierras ubicadas a lo largo del río que todavía no están incorporadas plenamente a la producción, donde la electrificación podría ampliar las posibilidades de desarrollo. En esa línea, Río Negro cuenta con un financiamiento del BID de US$ 80 millones, más US$ 5 millones de aporte provincial, para ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica y de riego rural. El programa incluye obras para incorporar nuevas tierras a la producción, entre ellas una red eléctrica en Negro Muerto.

La conectividad también forma parte de las condiciones que, según el intendente, necesita la región para aprovechar esas oportunidades. Ramello puso el foco en las rutas nacionales 22 y 151 y en las obras viales previstas. “No hay desarrollo posible sin rutas seguras”, señaló.

El mandatario también consideró que Choele Choel puede consolidarse como un centro administrativo para el Valle Medio, con mayor capacidad para resolver las necesidades regionales. Entre las herramientas para acompañar ese proceso mencionó el acceso al suelo, la infraestructura, el ordenamiento de las cuentas públicas y la presencia de la Universidad Nacional de Río Negro.

Al referirse a los próximos pasos, Ramello puso el foco en la continuidad de las políticas y la coordinación entre los distintos sectores. “El Valle Medio tiene con qué. Lo que corresponde ahora es sostener el rumbo, dar continuidad a todo lo bueno que hicimos y seguir trabajando en conjunto entre municipios, Provincia y sector privado, con la meta de una región cada vez más autónoma y con capacidad de decidir y resolver por sí misma. Y a no perder esta maravillosa oportunidad”, afirmó.

¿Cuánto vale un terreno en Choele Choel?

Choele Choel. Foto: Flor Salto.

Precios de referencia por metro cuadrado · En dólares

Barrio US$/m² Centro 125–150* Las Mercedes 65–80 Almafuerte 55–75 Don Bosco 40–50 Villa Unión Norte 40–45 Las Bardas 35–45 Maldonado 30–47 Universitario 30–45 Villa Unión Sur 25–35

*Se registraron operaciones puntuales de US$ 80 por m² en oportunidades de compra.

Los valores se consensuaron a partir de tasaciones, reservas y ventas. Las diferencias dentro de un mismo barrio dependen de la ubicación del terreno, el entorno y los servicios disponibles.

Fuente: Natalia Ferrarino, Romina Galván y Silvana Gordon.

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