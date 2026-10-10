Andy Kusnetzoff vuelve con PH: quiénes son los cinco invitados de este sábado 10 de octubre

Andy Kusnetzoff vuelve a la pantalla de Telefe este sábado 10 de octubre de 2026 con una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, uno de los ciclos de entrevistas más reconocidos de la televisión argentina. Después de una pausa en la programación, el conductor recibirá a cinco figuras que prometen aportar historias personales, anécdotas y temas de actualidad.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el programa comenzará a las 21:30 y tendrá como invitados a Federico Coria, Vicky Xipolitakis, Luis Novaresio, Homero Pettinato y Juana Repetto. La propuesta reunirá a personalidades de diferentes ámbitos que deberán responder a las clásicas consignas del conductor.

PH, Podemos Hablar: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 10 de octubre

La nueva edición de PH tendrá una combinación de figuras del deporte, el periodismo y el espectáculo, algunas de ellas atravesando momentos importantes de sus carreras y vidas personales.

Federico Coria: el tenista argentino, hermano del exdeportista Guillermo Coria, llegará al programa en un momento de definiciones profesionales. Después de atravesar lesiones y dificultades para recuperar su nivel competitivo, podría hablar sobre su futuro en el tenis.

el tenista argentino, hermano del exdeportista Guillermo Coria, llegará al programa en un momento de definiciones profesionales. Después de atravesar lesiones y dificultades para recuperar su nivel competitivo, podría hablar sobre su futuro en el tenis. Vicky Xipolitakis: la mediática y panelista de Ariel en su salsa volverá al ciclo para compartir experiencias personales y novedades de su presente televisivo.

la mediática y panelista de Ariel en su salsa volverá al ciclo para compartir experiencias personales y novedades de su presente televisivo. Luis Novaresio: el periodista y conductor de A24 participará de la charla después de presentar su nueva novela, La vida que importa. Su presencia podría dar lugar a reflexiones sobre su trayectoria y su faceta como escritor.

el periodista y conductor de A24 participará de la charla después de presentar su nueva novela, La vida que importa. Su presencia podría dar lugar a reflexiones sobre su trayectoria y su faceta como escritor. Homero Pettinato: el humorista y conductor de streaming será uno de los invitados que podría generar mayor repercusión. Su participación llega después de semanas en las que estuvo en el centro de la atención mediática por las amenazas que denunció haber recibido.

el humorista y conductor de streaming será uno de los invitados que podría generar mayor repercusión. Su participación llega después de semanas en las que estuvo en el centro de la atención mediática por las amenazas que denunció haber recibido. Juana Repetto: la actriz e influencer completará el grupo de invitados. Su presente personal, sus proyectos profesionales y su actividad en las redes sociales podrían formar parte de la conversación.

Por qué PH no salió al aire el sábado pasado

El regreso de PH, Podemos Hablar se produce después de una modificación en la programación habitual de Telefe.

El ciclo no tuvo su emisión anterior debido a la transmisión de un partido de la Selección Argentina, que ocupó su espacio en la grilla del canal.

Con el regreso de Andy Kusnetzoff, Telefe retoma uno de sus formatos de entrevistas, que combina entretenimiento, emociones y relatos personales.

A qué hora y dónde ver PH, Podemos Hablar este sábado 10 de octubre

PH, Podemos Hablar se emitirá este sábado 10 de octubre, desde las 21:30, por Telefe.

Como ocurre en cada programa, los invitados participarán del tradicional Punto de Encuentro, una dinámica en la que deberán dar un paso adelante cuando se sientan identificados con las consignas planteadas por Andy Kusnetzoff.

El formato suele generar momentos de emoción, confesiones y anécdotas que permiten conocer aspectos menos visibles de las personalidades invitadas.

Con Homero Pettinato, Vicky Xipolitakis, Luis Novaresio, Federico Coria y Juana Repetto, el conductor buscará combinar actualidad, historias de vida y entretenimiento en una nueva noche de sábado.