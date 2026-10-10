Juana Viale reemplaza a Mirtha Legrand: quiénes son los invitados del sábado 10 y domingo 11 de octubre

Juana Viale volverá a ocupar el lugar de Mirtha Legrand este sábado 10 de octubre de 2026, mientras la histórica conductora continúa recuperándose en su domicilio después de recibir el alta médica. La nieta de la diva estará al frente de los dos programas de El Trece durante el fin de semana largo, con invitados que prometen charlas sobre actualidad, espectáculos, música y hasta predicciones astrológicas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la producción ya confirmó los nombres que participarán de La noche de Mirtha, el sábado 10 de octubre, y Almorzando con Juana, el domingo 11. Entre las figuras convocadas aparecen Florencia Raggi, Victorio D’Alessandro, Iván Noble y Ludovica Squirru.

Quiénes son los invitados de Juana Viale para este sábado 10 de octubre

Este sábado, desde las 21:30 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva edición de La noche de Mirtha, el histórico ciclo de su abuela.

La mesa estará integrada por cuatro invitados vinculados con la actuación y el periodismo deportivo:

Florencia Raggi: la actriz y modelo llegará al programa mientras se prepara para presentar su primer unipersonal, Oxitocina (Inés y los perros). También viene de desmentir los rumores de separación de Nicolás Repetto.

la actriz y modelo llegará al programa mientras se prepara para presentar su primer unipersonal, Oxitocina (Inés y los perros). También viene de desmentir los rumores de separación de Nicolás Repetto. Carlos Santamaría: el reconocido actor hablará de sus proyectos profesionales y de su presente teatral, que incluye la obra La ratonera.

el reconocido actor hablará de sus proyectos profesionales y de su presente teatral, que incluye la obra La ratonera. Victorio D’Alessandro: el actor, recordado por su participación en Casi Ángeles, compartirá detalles de su actualidad artística.

el actor, recordado por su participación en Casi Ángeles, compartirá detalles de su actualidad artística. Martín Souto: el periodista deportivo aportará su mirada sobre el fútbol argentino y la actualidad del deporte.

La emisión combinará historias personales, novedades del espectáculo y temas de actualidad, en una nueva noche con Juana al frente de la tradicional mesaza.

Almorzando con Juana: quiénes son los invitados del domingo 11 de octubre

El domingo, desde las 14 por El Trece, Juana Viale regresará con su programa habitual, Almorzando con Juana, que tendrá una mesa con figuras de la música, la actuación y la astrología.

Los invitados confirmados son:

Ludovica Squirru: la reconocida astróloga y escritora hablará de sus predicciones del horóscopo chino y de su nuevo libro dedicado a 2027, el año de la Cabra de Fuego.

la reconocida astróloga y escritora hablará de sus predicciones del horóscopo chino y de su nuevo libro dedicado a 2027, el año de la Cabra de Fuego. Iván Noble: el músico y exlíder de Los Caballeros de la Quema repasará su carrera y ofrecerá una presentación musical.

el músico y exlíder de Los Caballeros de la Quema repasará su carrera y ofrecerá una presentación musical. Benjamín Alfonso: el actor y modelo compartirá detalles de sus proyectos y su presente profesional.

el actor y modelo compartirá detalles de sus proyectos y su presente profesional. Michelle Masson: la actriz, influencer y participante del programa Es mi sueño será otra de las invitadas del almuerzo.

Una de las presencias que promete despertar mayor interés es la de Ludovica Squirru, quien podría compartir algunas de sus interpretaciones sobre las energías y los desafíos que anticipa el calendario chino para el próximo año.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand y cuándo volverá a la televisión

La ausencia de Mirtha Legrand continúa siendo una de las novedades más importantes de la televisión argentina.

La conductora de 99 años recibió el alta médica el martes 6 de octubre, después de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.

Aunque su evolución permitió que regresara a su domicilio, la diva continúa con su recuperación y todavía no tiene una fecha confirmada para volver a conducir su programa.

Mientras tanto, Juana Viale seguirá al frente de las emisiones del sábado y el domingo, manteniendo la continuidad de los tradicionales encuentros televisivos.

De esta manera, El Trece tendrá dos nuevas mesazas durante el fin de semana largo, con invitados del espectáculo, la música, el deporte y la astrología.