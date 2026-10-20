Antonio Grimau y Sandro: de vender gaseosas para verlo cantar a interpretarlo y ganar un Martín Fierro

La relación de Grimau con Sandro comenzó mucho antes de que ambos fueran figuras reconocidas del espectáculo argentino.

Cuando era adolescente, Antonio trabajaba vendiendo gaseosas en la cancha de Nueva Chicago, una de las tantas actividades que realizó para ganarse la vida después de atravesar una infancia difícil.

Fue allí donde escuchó cantar por primera vez a Roberto Sánchez y quedó impactado por su voz, su presencia y la conexión que tenía con el público.

En una entrevista con LA NACION, publicada en marzo de 2018, Grimau recordó que Sandro había influido profundamente en su juventud. Intentaba vestirse como él, imitaba sus patillas y admiraba su manera de moverse sobre el escenario.

Con el paso de los años, el adolescente que lo observaba desde las tribunas se convirtió en actor y tuvo la oportunidad de conocer personalmente a su ídolo.

El encuentro ocurrió durante la preparación de La cruz de papel, una coproducción con Puerto Rico. Sandro se presentó en el hotel donde estaba reunido el elenco y los sorprendió con una torta y champán.

Años después volvieron a cruzarse en el teatro Gran Rex. Grimau asistió a uno de sus conciertos y el cantante, al enterarse de que estaba entre el público, le dedicó un saludo desde el escenario.

Aquellos encuentros, aunque breves, quedaron entre sus recuerdos más queridos.

El desafío de interpretar a Sandro en su etapa más difícil

En 2018, Grimau recibió una propuesta que lo sorprendió: interpretar a Sandro en la etapa final de su vida en la miniserie Sandro de América, emitida por Telefe y dirigida por Adrián Caetano.

La producción reconstruyó la historia del cantante a través de tres actores. Agustín Sullivan interpretó su juventud, Marco Antonio Caponi se encargó de su etapa de mayor popularidad y Grimau asumió el desafío de mostrar sus últimos años.

Al principio, el actor dudó de poder hacerlo. Consideraba que su rostro no se parecía lo suficiente al de Roberto Sánchez y temía no estar a la altura de un personaje tan querido.

Sin embargo, Adrián Caetano le propuso trabajar sobre la humanidad del cantante en lugar de buscar una imitación física.

Así, Grimau se concentró en representar los momentos más íntimos de Sandro: sus problemas de salud, su vida cotidiana y el amor que compartió con Olga Garaventa, interpretada por Muriel Santa Ana.

El actor contó que vivió los dos meses de grabación con una intensidad emocional muy particular. La experiencia le permitió acercarse desde otro lugar al artista que admiraba desde la adolescencia.

El Martín Fierro que recibió Antonio Grimau por interpretar a Sandro

La apuesta resultó uno de los grandes aciertos de su carrera.

En 2019, Antonio Grimau ganó el Martín Fierro como mejor actor protagonista de unitario o serie por su trabajo en Sandro de América.

Durante la ceremonia recordó la sorpresa que había sentido cuando le ofrecieron el personaje y agradeció la confianza del director.

También contó que había recibido la aprobación de las admiradoras del Gitano y de Olga Garaventa, un reconocimiento que tuvo un valor especial para él.

La serie fue distinguida, además, como mejor unitario o miniserie.

La emoción de Antonio Grimau al volver al escenario del Gran Rex

Uno de los recuerdos más conmovedores que dejó aquella experiencia estuvo relacionado con el teatro Gran Rex.

Décadas después de haber asistido como espectador a un recital de Sandro, Grimau volvió a pisar ese escenario caracterizado como el cantante.

En una entrevista con Clarín, recordó la emoción de encontrarse en el mismo lugar donde su ídolo había construido una relación tan especial con el público.

La experiencia representó un cierre simbólico para una historia que había comenzado cuando era apenas un adolescente que vendía gaseosas.

En 2018, mientras promocionaba la serie, Grimau llegó a decir que, si aquella interpretación hubiera sido su último trabajo, habría representado un cierre extraordinario para su carrera.

No fue su despedida de la actuación, porque continuó trabajando durante los años siguientes. Pero el papel de Sandro quedó entre los momentos más importantes de sus más de seis décadas de trayectoria.

Tras su muerte, a los 82 años, aquella interpretación recupera un significado especial: el actor que alguna vez admiró al Gitano desde una tribuna terminó llevándolo a la pantalla y recibió uno de los mayores reconocimientos de su carrera por hacerlo.