Murió Antonio Grimau a los 82 años: quién era el actor de Valientes y Sandro de América

El espectáculo argentino está de luto por la muerte de Antonio Grimau, uno de los actores más reconocidos de la televisión nacional. El artista falleció a los 82 años, después de una trayectoria de más de seis décadas que lo convirtió en uno de los grandes galanes de las telenovelas y en una figura destacada del teatro y el cine.

La noticia fue confirmada este martes 20 de octubre por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó su pesar por el fallecimiento y destacó el legado artístico que dejó a lo largo de su carrera. Según informó Cadena 3, Grimau había permanecido internado durante varios días. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente detalles sobre la causa de su muerte.

Murió Antonio Grimau: el mensaje de despedida de la Asociación Argentina de Actores

La entidad que representa a los actores argentinos comunicó el fallecimiento mediante un mensaje publicado en sus canales oficiales.

«Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino», expresó la asociación.

También acompañó a sus familiares, amistades y colegas en este momento de dolor.

Grimau era uno de los rostros más recordados de las ficciones argentinas, especialmente por los personajes que interpretó durante las décadas de 1970, 1980 y 1990.

Sin embargo, su carrera fue mucho más allá de los papeles románticos que lo hicieron popular: también desarrolló una extensa actividad teatral y participó en películas y series de diferentes géneros.

Quién era Antonio Grimau: de sus comienzos en el teatro a convertirse en galán de televisión

Antonio Grimau nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires. Su verdadero nombre era Antonio Rebolini y comenzó a actuar cuando tenía apenas 16 años.

Su llegada al mundo artístico ocurrió después de responder a una convocatoria para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin, ubicado en el barrio porteño de Almagro.

Aquella experiencia marcó el comienzo de una carrera que se extendería durante más de 60 años.

Se formó con Juan Carlos Gené, a quien reconocía como una figura fundamental en su desarrollo profesional.

Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los actores más convocados de la televisión argentina.

Entre sus participaciones más recordadas aparecen Rolando Rivas, taxista, Más allá del horizonte, Por siempre mujercitas, Ricos y famosos, Soy gitano y Padre Coraje.

También formó parte de Valientes, Herederos de una venganza, Vidas robadas y Solamente vos, producciones que permitieron que nuevas generaciones conocieran su trabajo.

Antonio Grimau interpretó a Sandro y ganó un Martín Fierro

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez en su etapa adulta en la miniserie Sandro de América.

La producción, dirigida por Adrián Caetano, reconstruyó distintos momentos de la vida del popular cantante argentino.

La interpretación de Grimau recibió un importante reconocimiento: ganó el premio Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie.

A lo largo de su trayectoria también participó en películas como La Mary, Caballos salvajes, El hombre de arena y Secretos compartidos.

En 2005 había recibido el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación.

El último trabajo de Antonio Grimau antes de su muerte

A pesar de su extensa carrera, Grimau continuó vinculado con la actuación hasta sus últimos años.

En 2026 regresó a los escenarios con Vamo’ los pibes, una obra presentada en el Multiteatro, donde compartió elenco con Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro.

La producción estuvo dirigida por Federico Palazzo y fue uno de sus últimos trabajos artísticos.

Su recorrido teatral también incluyó obras como Hamlet, El avaro, Cartas de amor, La mandrágora y Vidas privadas.

Con la muerte de Antonio Grimau, la televisión y el teatro argentino despiden a una figura que atravesó distintas generaciones, desde los grandes éxitos de las telenovelas hasta las producciones contemporáneas.

Su legado permanece en decenas de personajes y en una trayectoria que lo convirtió en uno de los intérpretes más reconocidos del espectáculo nacional.