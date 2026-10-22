Baby Etchecopar lanzó una dura crítica al periodismo actual: “Hay muchos periodistas y pocos conductores”

Baby Etchecopar no pasó inadvertido durante la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de Radio 2026. Fiel a su estilo frontal, el periodista aprovechó su paso por la ceremonia para analizar el presente de los medios de comunicación y lanzar una contundente crítica a sus colegas: “Veo el periodismo superpoblado. Hay muchos periodistas y poco conductor”.

El conductor, nominado en la categoría Programa de interés general en AM por Basta Baby, su ciclo en Radio Rivadavia, también habló sobre su relación con APTRA, la situación social del país y la posibilidad de incursionar en la política.

Baby Etchecopar cuestionó el rumbo de la televisión y la radio: “La gente también se quiere divertir”

Uno de los momentos más fuertes de sus declaraciones llegó cuando analizó los cambios que atravesaron la televisión y la radio en los últimos años.

“La televisión andaba bien cuando había muchos conductores con periodistas. Pero ahora se apropiaron los periodistas de la radio y la televisión; todo el día son noticias, pero la gente también se quiere reír y divertir”, expresó.

Con esta reflexión, Etchecopar puso en discusión el predominio de los contenidos informativos y planteó la necesidad de recuperar figuras capaces de conducir programas que combinen actualidad y entretenimiento.

Baby Etchecopar habló de los Martín Fierro y aclaró su relación con APTRA

Consultado sobre sus expectativas para la ceremonia, el periodista aseguró que no estaba especialmente preocupado por llevarse una estatuilla.

“No vengo con expectativas, vengo a pasarla bien y si se da, mejor”, afirmó.

También aprovechó para desmentir las versiones sobre supuestos enfrentamientos con APTRA, la entidad organizadora de los premios.

“La verdad es que nunca estuve peleado. Siempre dije que había que organizarlo, pero no es el motivo de mi vida el Martín Fierro. Vengo, me encanta y si me lo dan me pongo refeliz, pero yo peleo por la gente”, sostuvo.

Baby Etchecopar explicó por qué nunca sería presidente

Aunque la política ocupa un lugar central en su programa radial, Baby Etchecopar descartó de manera tajante la posibilidad de presentarse como candidato a presidente.

“Jamás, no soy ni mentiroso ni chanta y me interesa demasiado la gente. Y además porque yo gano bien haciendo lo que hago, ¿para qué voy a cambiar?”, respondió cuando le preguntaron si alguna vez consideraría dar el salto a la política.

El periodista también explicó cuál es el mensaje que busca transmitir diariamente desde Basta Baby.

“Quiero que todos se aviven de que estamos pasándola mal, aunque se aviven de que hay gente que no come… que se concientice la gente”, manifestó.

De esta manera, Etchecopar combinó una fuerte crítica al periodismo actual con una reflexión sobre la realidad social argentina, en una noche que reunió a las principales figuras de la radio nacional.