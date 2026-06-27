Baby Etchecopar apuntó contra Nicolás Repetto y recordó una mala experiencia: «Cuando se apagaba la luz, te dejaba con la mano estirada»

El debate que abrió Mario Massaccesi sobre los malos tratos detrás de cámara sigue sumando voces. Esta vez fue Baby Etchecopar, quien recordó una experiencia que vivió con Nicolás Repetto durante la época de Sábado Bus y aseguró que el histórico conductor tenía una actitud completamente distinta cuando terminaba el programa.

Según reconstruyó A24, Etchecopar respaldó las declaraciones de Massaccesi y sostuvo que en la televisión existen figuras que muestran una imagen amable frente al público, pero cambian radicalmente cuando las cámaras dejan de grabar.

La fuerte crítica de Baby Etchecopar a Nicolás Repetto

En diálogo con A24, Baby aseguró que algunos conductores creen que el talento está relacionado con los malos modos.

«Hay gente que se cree que es más talentosa si grita o maltrata. A Gerardo Sofovich, que después fue amigo mío, le paré el carro mal en dos o tres oportunidades», comenzó diciendo.

Sin embargo, sorprendió al mencionar a Nicolás Repetto, con quien aseguró haber vivido una situación que nunca olvidó.

«Otro con el que tuve mala experiencia fue Nicolás Repetto. En la época de Sábado Bus me pasó de ir como invitado y que era pura risa y buena onda, pero cuando se apagaba la luz, te dejaba con la mano estirada, con el saludo colgando», afirmó.

Luego profundizó su relato: «En cámara te trataba como el mejor amigo, pero terminado el programa, te meaba. Te hacía un nudo y te colgaba del alambrado. No le importabas en lo más mínimo».

«Lo terminé corriendo para saludarlo»

Para explicar cómo era ese comportamiento fuera del aire, Baby recordó una anécdota ocurrida después de una entrevista en el ciclo de Repetto.

«En el mano a mano sentía que me iba a invitar a pasar el verano en su chacra de Punta del Este, pero cuando terminó el programa me acerqué y él se fue hablando con el iluminador. Lo terminé corriendo para poder saludarlo», contó.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y reavivaron el debate sobre el trato dentro de los equipos de televisión.

El origen de la polémica: las declaraciones de Mario Massaccesi

La discusión comenzó días atrás cuando Mario Massaccesi participó del streaming No Tan Pronto y cuestionó duramente a algunos conductores por la forma en que tratan a sus equipos de trabajo.

Según recordó A24, el periodista aclaró que no hacía referencia a una persona en particular, aunque sus palabras llegaron en medio de la polémica generada por Florencia Peña y Luzu TV.

«Estoy harto de los conductores y conductoras que ponen una sonrisita y después son unos déspotas con el equipo de producción. Son maltratadores, ninguneadores, aprovechadores, abusadores del poder», expresó.

Además, reivindicó el trabajo de los productores, a quienes definió como «el jamón del sándwich» entre la realidad y lo que finalmente se ve al aire.

Antes de cerrar, lanzó otra crítica hacia ciertas actitudes que observa con frecuencia en el medio: «Hay gente que entra a un estudio de televisión y no saluda a los técnicos; hay mujeres que piden que no haya mujeres en el estudio y después se hacen las sororas», concluyó.