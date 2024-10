Christophe Krywonis critica la falta de esfuerzo en Bake Off Famosos: «Se dejaron estar»

Christophe Krywonis en Bake Off Famosos

El episodio 12 de Bake Off Famosos tuvo como desafío principal la preparación de un tiramisú, pero los resultados no cumplieron con las expectativas del jurado, especialmente las de Christophe Krywonis, quien no dudó en expresar su decepción.

Christophe Krywonis fue implacable al evaluar el desafío técnico

Los siete participantes en la competencia debían replicar un tiramisú con tres capas de vainilla, tres capas de mousse de mascarpone y una crema de mascarpone, utilizada también para el patrón de decoración. El jurado, compuesto por Krywonis, Maru Botana y Donato De Santis (quien reemplazó a Damián Betular), evaluó las preparaciones en una cata a ciegas.

El primero en ser juzgado fue Mariano Iúdica, cuyo tiramisú fue criticado por la falta de sabor a café. Verónica Lozano, en cambio, recibió elogios, mientras que el de Cande Molfese fue considerado «tímido». Nacho Elizalde tuvo un mal momento al descubrir una vainilla quemada en su postre.

El tiramisú de Eliana Guercio también fue cuestionado por su débil sabor a café, pero el episodio cerró con buenas presentaciones por parte de Callejero Fino y Damián de Santo.

Antes de anunciar los mejores y peores platos, Christophe Krywonis tomó la palabra para dirigir una dura crítica a los participantes. «Quiero decirles algo a los siete por igual: este fue uno de los pocos programas donde no sentí concentración ni ganas de sorprender. He visto mejores pruebas que esta. Me parece que se dejaron estar», sentenció el chef francés.

Del mejor al peor tiramisú en la prueba técnica de Bake Off Famosos