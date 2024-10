Cómo hacer que el puré de papas te quede espectacular: los trucos de Armando Cocinando

Lista de Ingredientes Papa: 1 kilo Manteca: 40 gr Leche: 1 taza Crema de leche: 1/2 taza Sal: A gusto Hierbas y especias: A gusto Ajo: 1 diente

1. Lavar bien un kilo de papa y ponerlas enteras (sin pelar) a hervir en una olla amplia, con agua fría y un puñado de sal. La papa entera y con piel ayuda a que absorba menos agua durante la cocción. Hervir durante 20 minutos o hasta que las papas este completamente cocida.

2. Mientras tanto, en otra olla mezclar una taza de leche entera, media taza de crema para cocinar, hierbas frescas, unos dientes de ajo (a gusto) y manteca. Calentar a fuego bajo. Retirar del fuego antes del hervor.

3. Una vez que estén listas las papas, dejar enfriar unos minutos y retirar la cascara. Ayudarse con una servilleta para no quemarse y quitar la piel de las papas arrastrándola con un cuchillo.

4. Pisar bien las papas durante 5 minutos para que no quede ningún grumo. Una vez pisadas agregar los líquidos (en caliente, de ser necesario volver a colocarlos al fuego unos minutos). Ir integrando de a poco, no agregar todo el líquido de golpe

5. Condimentar con sal, pimienta negra y nuez moscada (a gusto) ¡Servir y disfrutar!

