Con un sentido mensaje, Susana Giménez despidió a Antonio Grimau: “Te vamos a extrañar, querido amigo”

Susana Giménez despidió con un emotivo mensaje a Antonio Grimau, el reconocido actor argentino que falleció a los 82 años, luego de más de seis décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión.

Susana Giménez despidió a Antonio Grimau

“Mi querido Antonio, qué horrible fue enterarme de tu partida esta mañana”, escribió la conductora en una historia de Instagram, acompañada por una fotografía de ambos sobre el escenario. “Te recordaré siempre como un actor brillante, súper profesional, jamás un problema, siempre una sonrisa cariñosa”, agregó. Finalmente, expresó: “Te vamos a extrañar, querido amigo. Descansa en paz”.

El vínculo entre ambos artistas comenzó en 1974, cuando compartieron el elenco de La Mary, película protagonizada por Giménez y Carlos Monzón que marcó el debut cinematográfico de Grimau.

Casi cinco décadas después, volvieron a trabajar juntos en Piel de Judas, la comedia con la que la diva regresó a los escenarios en 2022, en Punta del Este, Uruguay. En esa obra, Grimau interpretó a Alexis Bruker, un violinista vanidoso que era esposo del personaje de la conductora.

La muerte del actor, quien padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa, generó numerosas muestras de dolor entre colegas y figuras del espectáculo argentino.