Dalma Maradona cruzó a Jana: “¡El foco tiene que estar en que mi papá tenga justicia!”

Dalma cruzó a Jana por su postura en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA

La disputa pública entre las hijas de Diego Maradona sumó un nuevo capítulo. Dalma Maradona publicó un comunicado en sus redes sociales para responder a la extensa carta de su hermana Jana, quien había defendido su estrategia legal en el juicio por la muerte del exfutbolista y desmentido supuestos acuerdos con Matías Morla.

Dalma Maradona le respondió a Jana y cuestionó su estrategia legal

A través de una historia de Instagram, la actriz respondió a los planteos de Jana y negó haber conocido con anticipación la decisión de su abogado. “¡Juro que es mentira que lo sabíamos hace 10 días!”, afirmó, al rechazar las versiones sobre un supuesto conocimiento previo de la situación.

Dalma también aclaró que su enojo no está dirigido personalmente contra su hermana, sino contra el pedido de absolución de uno de los acusados en la causa. “Esto no es puntual con vos, sino con el pedido de absolución de un tipo que es un HDP”, sostuvo.

Sin embargo, la actriz elevó el tono de la discusión al cuestionar la postura de Jana y acusarla de colocarse en el lugar de víctima. “¡Esta vez tomaste una decisión y te tenés que bancar que mucha gente no esté de acuerdo con vos o no pueda entenderte!”, escribió.

En su respuesta, Dalma también remarcó que el desenlace judicial dependerá de los magistrados. “Por suerte, los que van a decidir son los jueces”, señaló.

Pese a las diferencias, la hija del Diez aseguró que su prioridad sigue siendo el esclarecimiento de la muerte de su padre. “El foco tiene que estar en lo único importante para mí y es que mi papá tenga justicia”, expresó.

Finalmente, le reclamó a Jana que explique los motivos de su decisión legal y afirmó que, aunque cada una actúe según sus convicciones, ninguna es la única que considera estar haciendo lo correcto.