Culminan los alegatos de la parte acusadora: expectativa por las palabras Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Maradona

El abogado Fernando Burlando, parte de la querella en el caso por la muerte de Diego Armando Maradona, expondrá este miércoles sus alegatos de cierre en el juicio. El letrado adelantó que pedirá penas altas contra varios de los acusados

Acerca de las defensas, sus exposiciones serán escuchados el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre, consignó Noticias Argentinas.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: los alegatos este miércoles

Este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro es el turno de los alegatos por parte del abogado Pablo Jurado, letrado asesor de las hermanas de Maradona, y de Fernando Burlando, por Dalma y Gianinna.

Jurado responsabilizó hoy a la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, al sostener que «tomaba decisiones» y resaltó que «no» suministró «la aparatología médica» al paciente en Tigre.

«Como dijo la Fiscalía: ‘Si no había aparatología médica para Maradona, ¿qué nos queda al resto?», citó el querellante.

Por otro lado, apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque. Sostuvo que el profesional de salud «ignoró los signos» de alarma en el cuerpo de Maradona, como, por ejemplo, la «insuficiencia cardíaca» y la «edematización»

En la jornada anterior expusieron Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando, y Félix Linfante, de Jana Maradona.

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