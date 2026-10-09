Daniel Osvaldo sigue internado y reveló qué provocó la grave infección en su pulmón: “No pienso fumar nunca más”

La preocupación por la salud de Daniel Osvaldo continúa, aunque en las últimas horas surgieron noticias alentadoras sobre su recuperación. El exfutbolista, que permanece internado después de sufrir una grave infección en el pulmón derecho y un derrame pleural, reveló cuál habría sido el origen del cuadro que lo llevó a terapia intensiva. El dato sorprendió: todo habría comenzado con una caries que no fue tratada a tiempo.

Según informó Ciudad Magazine, Osvaldo habló sobre su estado de salud en una entrevista con Infobae al Amanecer, donde explicó que los médicos lograron identificar la bacteria responsable de la infección y comenzar un tratamiento específico. El exdelantero también contó que le extrajeron una muela afectada y que, desde entonces, su evolución comenzó a mostrar señales positivas.

Actualmente, Daniel Osvaldo permanece en terapia intermedia, bajo tratamiento médico y a la espera de nuevos estudios. Aunque todavía no recibió el alta, aseguró que se siente mejor y espera poder pasar a una habitación común durante los próximos días.

Daniel Osvaldo reveló cómo comenzó la infección que lo llevó a terapia intensiva

Después de varios días de incertidumbre, Daniel Osvaldo pudo conocer qué habría desencadenado la infección pulmonar que obligó a su internación.

El exfutbolista explicó que durante varias semanas había sentido molestias en la boca, pero no les dio demasiada importancia. Con el paso del tiempo, el problema dental se agravó y, según su relato, la infección terminó comprometiendo su salud general.

La periodista Luciana Rubinska, quien conversó con Osvaldo para Infobae al Amanecer, dio a conocer los detalles del cuadro.

De acuerdo con lo que contó el exdelantero, una caries que no recibió tratamiento oportuno habría sido el punto de partida de la infección bacteriana que posteriormente afectó su pulmón derecho.

Los médicos lograron identificar el microorganismo involucrado y comenzaron a administrarle medicación específica.

Además, le extrajeron la pieza dental comprometida, una intervención que formó parte del tratamiento y tras la cual comenzó a mostrar una mejor evolución.

De todos modos, los profesionales continúan realizando estudios para establecer si existieron otros factores que contribuyeron al cuadro.

Cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo: permanece en terapia intermedia

La evolución de Daniel Osvaldo es favorable, aunque todavía necesita permanecer internado y bajo observación médica.

El exfutbolista atravesó un cuadro delicado que comprometió su pulmón derecho y requirió una intervención para tratar la infección asociada al derrame pleural.

Después de pasar por terapia intensiva, fue trasladado a terapia intermedia, donde continúa recibiendo medicación y controles.

“Por suerte me siento bien y cada día mejor”, expresó al referirse a su recuperación.

La expectativa es que, si los resultados de los estudios acompañan su evolución, pueda pasar a una habitación común durante los próximos días.

Sin embargo, todavía no hay una fecha confirmada para el alta médica, que dependerá de la respuesta al tratamiento y de los controles pendientes.

La decisión de Daniel Osvaldo después de su internación: dejar de fumar

La delicada situación de salud también llevó a Daniel Osvaldo a replantearse algunos hábitos personales.

Durante su conversación con la periodista Luciana Rubinska, el músico reconoció que el cigarrillo formaba parte de su rutina y que decidió dejarlo después de atravesar la infección.

“No estoy fumando desde hace dos semanas”, contó.

Además, aseguró que comenzó a notar cambios positivos desde que abandonó el tabaco, especialmente en el descanso y en su capacidad para percibir los olores.

Pero lo más contundente fue su decisión respecto del futuro.

“No pienso fumar nunca más”, afirmó, dejando en claro que la experiencia modificó su manera de pensar sobre el cuidado de su salud.

Según relató, los médicos también le señalaron que su condición física previa y los años dedicados al deporte habrían contribuido a su capacidad de recuperación.

Qué es un derrame pleural, el problema de salud que sufrió Daniel Osvaldo

El derrame pleural es la acumulación anormal de líquido entre las dos capas de la pleura, la membrana que recubre los pulmones y el interior de la cavidad torácica.

Esta acumulación puede estar asociada a diferentes enfermedades, entre ellas infecciones, problemas cardíacos y otras afecciones.

Cuando el líquido se relaciona con una infección bacteriana, puede ser necesario realizar procedimientos para drenarlo y administrar antibióticos.

Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran dolor en el pecho, dificultad para respirar, fiebre y malestar general, aunque dependen de la causa y de la gravedad del cuadro.

En el caso de Osvaldo, los médicos realizaron una intervención para tratar la zona afectada y continuaron con estudios destinados a precisar el diagnóstico.

Una infección dental puede, en determinadas circunstancias, generar complicaciones en otras partes del organismo, aunque no es algo que ocurra habitualmente. Por eso, los especialistas recomiendan consultar ante dolores dentales persistentes, inflamación o signos de infección.

El comunicado de la familia de Daniel Osvaldo sobre su internación

Durante los primeros días de internación circularon diferentes versiones sobre la salud del exfutbolista, algunas de las cuales fueron desmentidas por sus familiares.

A través de las redes sociales de Osvaldo, su entorno difundió un comunicado para aclarar que se encontraba lúcido y recibiendo atención médica.

También negaron que le hubieran extirpado una parte del pulmón y cuestionaron otras informaciones que consideraron falsas.

La familia explicó entonces que el exdelantero había atravesado varios días con molestias que inicialmente confundió con dolores musculares o intercostales.

Posteriormente, los estudios permitieron detectar la acumulación de líquido en la zona pulmonar, lo que motivó la intervención médica.

En ese momento, sus allegados pidieron prudencia y respeto al informar sobre su estado de salud, especialmente por la preocupación que las versiones generaban entre sus seres queridos.

Daniel Osvaldo continúa recuperándose y espera recibir el alta médica

Después de atravesar días de incertidumbre, Daniel Osvaldo comienza a dejar atrás el momento más delicado de su internación.

El exfutbolista permanece acompañado por profesionales médicos mientras recibe tratamiento para controlar la infección y completar los estudios pendientes.

La identificación de la bacteria, la extracción de la pieza dental afectada y la evolución favorable representan avances importantes en su recuperación.

Por ahora, el objetivo inmediato es que pueda pasar a una habitación común y, posteriormente, continuar con los cuidados indicados fuera del centro de salud.

Mientras tanto, Osvaldo aseguró que se siente cada vez mejor y que esta experiencia lo llevó a tomar una decisión definitiva: abandonar el cigarrillo y prestar mayor atención a su salud.