Daniel Osvaldo, tras los días de máxima preocupación: cómo sigue su recuperación y qué se sabe ahora

La salud de Daniel Osvaldo continúa generando atención después de la internación que atravesó por un derrame pleural asociado a una infección. Tras los primeros días de incertidumbre, el exfutbolista y músico avanza con su recuperación bajo seguimiento profesional y permanece acompañado por su entorno.

En las últimas horas volvieron a trascender detalles sobre cómo está atravesando esta etapa y, especialmente, sobre la actitud que mantiene mientras espera poder recuperar paulatinamente su rutina.

Cómo sigue Daniel Osvaldo tras su internación

La información más reciente indica que Osvaldo continúa cumpliendo las indicaciones médicas y concentrado en su recuperación, mientras sus allegados permanecen cerca y atentos a su evolución.

Su familia ya había llevado tranquilidad al aclarar públicamente que el exjugador se encontraba lúcido y había desmentido algunas de las versiones más alarmantes que circularon alrededor de su internación.

El cuadro que motivó su hospitalización estuvo relacionado con un derrame pleural y una infección, por lo que debió ser sometido a una intervención y posteriormente quedó bajo estricta observación médica.

Qué dijo Daniel Osvaldo mientras se recupera

Uno de los datos que trascendió en las últimas horas tiene que ver con las conversaciones que Osvaldo mantuvo con personas cercanas mientras permanecía internado.

Según informó Minuto Uno, el músico buscó llevar tranquilidad a su entorno y continuó hablando sobre uno de los proyectos que más lo entusiasman: Barrio Viejo, su banda de rock.

Incluso les pidió a sus compañeros que continuaran trabajando mientras él se recuperaba. “Ensayen, yo voy a estar bien”, fue el mensaje que les transmitió.

La frase mostró que, pese al delicado episodio de salud que atravesó, Osvaldo mantiene la expectativa de regresar a la música cuando los médicos consideren que está en condiciones de hacerlo.

La familia de Daniel Osvaldo pidió cautela ante las versiones

Desde que se conoció la internación circularon numerosas versiones sobre la salud y la situación personal del exfutbolista.

Por ese motivo, su familia decidió intervenir públicamente y desmintió algunos de los trascendidos. Entre otras cosas, negó que le hubieran extirpado parte de los pulmones y rechazó que el episodio estuviera relacionado con el consumo de sustancias.

También aclaró que había llegado al hospital después de atravesar varios días de malestar y falta de apetito.

El entorno agradeció especialmente el trabajo del personal de la salud pública que lo atendió y pidió prudencia y respeto al momento de difundir información sobre su estado.

Daniel Osvaldo ya piensa en volver a la música

Mientras continúa el proceso de recuperación, hay un dato que se mantiene como una constante: su intención de regresar a los escenarios.

La música se convirtió en una de sus principales actividades después de abandonar el fútbol profesional y Barrio Viejo ocupa actualmente un lugar central en su vida.

Sin embargo, por ahora la prioridad sigue puesta en su salud. El regreso a los ensayos y a los escenarios dependerá de cómo continúe su evolución y de las indicaciones de los profesionales que siguen su recuperación.