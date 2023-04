El desolador mensaje de Pascua de la mamá de Fernando Báez Sosa: «Me siento destrozada»

La atención de todo el país estuvo puesta en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, que se llevó adelante en Dolores a comienzos de año, y por el cual terminaron condenados los rugbiers acusados. Hoy, a varias semanas del veredicto, Graciela Báez expresó su sentir en las redes sociales en medio de la festividad de la Pascua.

“Una Semana Santa sin Fernando. Me siento tan triste. Lo extraño demasiado. Me verán completa, pero por dentro me siento destrozada”, escribió en Instagram, en medio de las reflexiones que despierta la Semana Santa para los creyentes.

El posteo estuvo acompañada por una fotografía en blanco y negro del joven asesinado a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, en enero de 2020.

Rápidamente, los seguidores de Graciela comenzaron a dejar sus mensajes de fuerza y aliento para la familia del estudiante de Abogacía muerto.

“Todos lo lamentamos a Fernando señora y mientras la Abu viva lo va a lamentar”; “No puedo imaginar el dolor de su ausencia, pero si puedo abrazarte con el alma y decirte que no están solos”; “Me dan ganas de abrazarte fuerte”; “Los abrazo fuerte”; “Mucha fuerza para los dos”: fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en la dedicatoria a Fernando.

«Nunca veremos casado a nuestro hijo»: el mensaje de los papás de Fernando Báez Sosa en una boda

La semana pasada, Graciela y Silvino fueron juntos a una boda y aprovecharon la ocasión para recordar a su hijo.

“En el casamiento de Luis Fernando y Cinthia, en Paraguay, primo de mi hijo. Nació el mismo día que Fer y también lleva el mismo nombre. Cuesta estar presente, pero lo hicimos. Nosotros nunca veremos casado a nuestro hijo. Lo extraño mucho”, escribió Graciela en su cuenta de Instagram, haciendo referencia al dolor que sienten como padres.

Graciela y Silvino fueron al casamiento de su sobrino y recordaron a Fernando.

Los seguidores pararon de remarcar que “sólo los padres pueden entender el dolor de perder a su hijo”, pero les deseaban que puedan seguir adelante.