El hermano de Silvina Luna dio detalles sobre la salud de la modelo: «Su vida cambió»

Silvina Luna lleva un mes internada en el Hospital Italiano debido a las complicaciones que atravesó su salud luego de las cirugías estéticas que le realizó Aníbal Lotocki. Su hermano, Ezequiel Luna, volvió a hablar con los medios y reveló detalles sobre su estado de salud mientras la modelo continúa con su recuperación.

“Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando. Ya fue extubada”, adelantó Ezequiel.

Ezequiel Luna contó cómo está la salud de su hermana

El hermano de la modelo explicó que no le muestran la información que sale de ella en los medios para mantenerla más tranquila y que pueda recuperarse. “Se está alimentando poco, pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando, pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron”, explicó.

Además, remarcó que Silvina todavía se encuentra débil y deben transmitirle tranquilidad. “Todavía no está al 100%, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere”, expresó Ezequiel y señaló: “Su vida cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto… No es vida”.