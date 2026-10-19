Ernestina Pais: el conmovedor recuerdo de su hijo en el primer Día de la Madre sin ella

El primer Día de la Madre sin Ernestina Pais tuvo un significado muy especial para su familia. Este domingo 18 de octubre, a casi cuatro meses de la muerte de la periodista y conductora, su hijo Benicio Guyot eligió recordarla con una publicación sencilla, pero cargada de emoción.

Lejos de los mensajes extensos, el joven de 22 años compartió dos fotografías en blanco y negro acompañadas únicamente por un corazón rojo. Fue su manera de homenajear a su mamá en una fecha que, por primera vez, debió atravesar sin su presencia.

Según publicó Infobae, el recuerdo apareció en las redes sociales de Benicio y recuperó una escena familiar de años atrás, cuando Ernestina compartía su vida cotidiana lejos de las cámaras y los estudios de televisión.

La foto con la que recordaron a Ernestina Pais en el Día de la Madre

La publicación reunió dos imágenes que muestran una faceta íntima de Ernestina Pais, muy diferente de la que el público estaba acostumbrado a ver en televisión.

En la primera fotografía, la conductora aparece recostada, mirando directamente a la cámara. La segunda es una postal familiar en la que se la ve sonriente, acompañada por Benicio, su padre, el fotógrafo Alejandro Guyot, y otro niño.

En esa imagen, tomada varios años atrás, Benicio aparece sosteniendo una cámara fotográfica, un detalle que remite al oficio de su padre.

El joven no agregó ninguna frase. Un corazón rojo fue suficiente para acompañar las fotografías y convertirlas en un recuerdo especialmente significativo durante el Día de la Madre.

La publicación volvió a mostrar el fuerte vínculo que unía a Ernestina con su hijo, a quien siempre intentó preservar de la exposición mediática.

El dolor de Benicio Guyot tras la muerte de Ernestina Pais

Desde que falleció su mamá, Benicio Guyot utilizó en distintas oportunidades sus redes sociales para compartir recuerdos y expresar cuánto la extraña.

Aunque durante años mantuvo un perfil alejado de los medios, después de la tragedia decidió abrir una pequeña ventana a su intimidad a través de fotografías y mensajes dedicados a la conductora.

Uno de los recuerdos más conmovedores llegó pocos días después de su muerte, cuando publicó una extensa despedida en la que habló del amor que los unía y de los momentos que permanecerían en su memoria.

“Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo, vos el mío”, expresó entonces, en una de las frases más emotivas de aquel homenaje.

En otras publicaciones también compartió fotografías de su infancia y recuerdos de momentos felices junto a Ernestina.

Esta vez, en cambio, eligió el silencio y las imágenes familiares para recordarla en una fecha atravesada por su ausencia.

Ernestina Pais: una pérdida que conmocionó al espectáculo argentino

Ernestina Pais murió el 26 de junio de 2026, a los 54 años, después de sufrir un accidente ferroviario en San Isidro, cuando el automóvil que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y compañeros del mundo artístico.

Con una extensa trayectoria como periodista, conductora y actriz, Ernestina había construido una personalidad reconocible por su espontaneidad, su humor y su forma directa de expresarse.

Sin embargo, detrás de esa figura pública también existía una vida familiar que eligió mantener mayormente en privado.

La publicación de Benicio durante el Día de la Madre recuperó precisamente esa faceta: la de Ernestina lejos de la televisión, compartiendo momentos cotidianos con sus seres queridos.

A casi cuatro meses de su muerte, el homenaje dejó una imagen distinta de la conductora. No hubo grandes declaraciones ni palabras de despedida, sino dos fotografías familiares y un corazón rojo para mantener vivo su recuerdo.