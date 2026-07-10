El nuevo homenaje del hijo de Ernestina Pais tras conocerse el resultado del informe toxicológico

A pocos días de la muerte de Ernestina Pais, la investigación judicial dio un nuevo paso con la difusión del informe toxicológico, que determinó que la periodista no había consumido alcohol ni drogas al momento del accidente ferroviario en el que perdió la vida. En paralelo, su hijo Benicio Guyot volvió a emocionar en las redes sociales con un sentido homenaje dedicado a su madre.

Según informó TN, el joven compartió una publicación cargada de nostalgia luego de presentarse por primera vez sobre un escenario teatral, un ámbito muy significativo para Ernestina, quien desarrolló parte de su carrera artística en ese espacio.

El homenaje de Benicio Guyot a Ernestina Pais

Tras la función, Benicio publicó una serie de fotografías junto a su mamá tomadas en diferentes momentos de su infancia. En las imágenes se los ve sonrientes y compartiendo momentos familiares.

Junto a las postales escribió un breve pero contundente mensaje: «Te extraño», acompañado por un emoji de un corazón roto, una publicación que rápidamente recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño.

El emotivo mensaje que había compartido tras la muerte de su mamá

No es la primera vez que Benicio utiliza sus redes sociales para expresar el dolor por la pérdida de Ernestina. Apenas se confirmó el fallecimiento de la conductora, publicó una extensa carta en la que recordó el vínculo que mantenían y describió el vacío que dejó su partida.

En ese texto evocó algunos de los recuerdos más importantes que conserva de su madre y confesó que hay palabras que ya no podrá decirle.

También recordó una de las muestras de afecto que más extrañará: los permanentes «te amo» con los que Ernestina acompañaba cada encuentro entre ambos.

«Yo era tu todo y vos el mío también»

En la carta, Benicio definió a Ernestina como una mujer auténtica, apasionada y fiel a sus convicciones. Además, reconoció que, aunque muchas veces le costaba expresar sus sentimientos, ella ocupaba un lugar central en su vida.

El joven también reflexionó sobre el impacto que tuvo la muerte de su madre por tratarse de una figura pública, al señalar que resulta imposible escapar del dolor cuando su imagen aparece constantemente en la televisión, las noticias y las redes sociales.

Finalmente, eligió despedirla recordando su alegría, su risa y la forma en que enfrentaba la vida. Explicó que prefiere conservar la imagen de una Ernestina sonriente, con esa energía que, según describió, iluminaba cada lugar al que llegaba.