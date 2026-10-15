«Es un himno»: Wanda Nara se coronó en los Martín Fierro de la Música y sorprendió con su discurso

El fenómeno pop menos pensado tuvo su coronación de gloria. En la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) decidió galardonar a Wanda Nara en la categoría «Canción Viral» por su magnético sencillo debut, «Bad Bitch».

Lejos de la solemnidad, la conductora de MasterChef Celebrity subió al escenario y, fiel a su estilo, aceptó el reconocimiento con una fuerte dosis de humor que desató las risas del auditorio. «Hago tantas cosas que me había olvidado de que en un momento también canté», disparó al recibir la estatuilla de manos de la periodista Susana Roccasalvo.

«Un himno» y el respaldo de las reinas del pop

La ceremonia, conducida por la dupla de Edith Hermida y Hernán Drago, congregó a las máximas figuras de la escena musical argentina. En ese contexto de pesos pesados, Wanda sacó chapa del impacto de su tema, que rompió los algoritmos de todas las plataformas digitales durante el último año.

“Fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países”, aseguró la flamante ganadora, ratificando el alcance global de su incursión musical.

Para cerrar su paso por el atril, Nara destacó la sororidad dentro de la industria y le dedicó un mensaje especial a las grandes estrellas argentinas que la bancaron en sus primeros pasos musicales. Así, enumeró a las referentes que se declararon públicamente «fans de Bad Bitch»: