Wanda Nara ganó un Martín Fierro de la Música y se volvió viral por su look: “Toca soportar”

Wanda Nara ganó el premio a Canción Viral en los Martín Fierro de la Música.

Wanda Nara fue una de las protagonistas de la primera entrega de los Martín Fierro de la Música, que se realizó en el teatro Tango Porteño, a metros del Obelisco. Aunque no estaba nominada en ninguna categoría, recibió una estatuilla en reconocimiento a su canción viral “Bad Bitch”, que acumula más de 5 millones de reproducciones en YouTube.

Sin embargo, el premio no fue lo único que llamó la atención. La conductora de MasterChef Celebrity, por Telefe, se volvió viral por el llamativo look que eligió para la ceremonia.

"Wanda Nara": Porque ganó el premio a Canción Viral en los #MartínFierroDeLaMúsica https://t.co/GeCW9EAP3R October 15, 2026

El osado look de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

Para la gala, Wanda apostó por un body negro ajustado y con un escote pronunciado, combinado con un jean celeste de tiro bajo y piernas anchas.

El pantalón se destacó por los ruedos desflecados y, especialmente, por las aberturas laterales a la altura de la cintura, que dejaban parte de la cadera al descubierto. El diseño se completó con cadenas plateadas y aplicaciones brillantes.

Las imágenes del outfit generaron una ola de comentarios en las redes sociales, donde varios usuarios destacaron la elección de la conductora.

“Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música: así llega una Bad Bitch. Toca soportar”, “Mueran de envidia”, “Con o sin filtro es una mujeraza” y “Llegó la reina” fueron algunos de los mensajes que circularon.

El reencuentro de Wanda Nara con L-Gante

Otro de los momentos que llamó la atención durante la ceremonia fue el reencuentro de Wanda Nara con su expareja, L-Gante, quien también recibió una estatuilla en la categoría Mejor Artista Urbano.

Según informó TN Show, ambos se mostraron cómplices durante el encuentro y hasta habrían compartido un beso y un abrazo.

Así, entre el reconocimiento por “Bad Bitch”, un look que se volvió viral y el reencuentro con el cantante, Wanda Nara concentró buena parte de la atención durante la primera edición de los Martín Fierro de la Música.

Wanda Nara debuta en el cine y contó el particular motivo por el que tuvo que aumentar de peso

El próximo 22 de octubre se estrenará en todas las salas del país ¿Querés ser mi hijo?, la primera película protagonizada por Wanda Nara, junto a Agustín Bernasconi. En una entrevista con TN Show, la conductora contó detalles de su preparación para interpretar a Lucía Rivero, un personaje para el que aumentó 10 kilos.

La actriz reveló semanas atrás, a través de su cuenta de Instagram, que había tenido que modificar su aspecto físico para el largometraje dirigido por Hernán Guerschuny. Al recordar el proceso, explicó que su coach, Pablo, le propuso una referencia para construir el personaje.

“Pablo, que era mi coach, me dijo: ‘Yo te veo como una Bridget Jones’, y dije: ‘Bueno, vamos a preparar un poco este papel’”, contó.

Además, reconoció que el cambio no le resultó especialmente difícil en un aspecto: “Me encanta comer, así que la verdad que estaba supertranquila y libre en ese sentido”.

La relación entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi

Durante la entrevista, Bernasconi también destacó la relación que construyeron con Wanda durante los ensayos previos al rodaje. Aunque ya se conocían, explicó que el trabajo compartido les permitió ganar confianza y fortalecer el vínculo.

“Nos conocíamos de antes, pero nos conocimos muchísimo más en ensayos previos, empezando a entrar en confianza, porque eso se construye bastante tiempo antes y creo que fue también parte del resultado que tuvo la peli”, señaló el actor.

La dupla también habló sobre las escenas de intimidad que comparten en la película. Nara reconoció que le generaban preocupación, aunque destacó que pudieron prepararlas con anticipación.

“A mí me causaban mucha preocupación, pero se habló mucho y llegamos a ese día con todo muy hablado y muy trabajado. Lo hablamos mucho”, explicó.

Bernasconi, por su parte, admitió que filmar esas secuencias le generó incomodidad. Sin embargo, destacó el cuidado mutuo durante el proceso.

“A mí me generó incomodidad. Parece que no, pero hasta que llega el momento que decís: ‘Bueno, vamos a grabar, es un poco incómodo’. Pero por suerte hay algo de lo que se construye también, el vínculo nuestro, que es cuidarse el uno al otro. Como que somos los dos en esta”, expresó.

Wanda agregó un detalle sobre las condiciones en las que rodaron esas escenas: “Hacía frío y teníamos que estar desnudos en una salita”.