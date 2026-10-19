Escándalo por el show de Tini Stoessel en Miami: la productora rompió el silencio y explicó qué pasó

La cancelación del show de Tini Stoessel en Miami sumó un nuevo capítulo y la polémica está lejos de terminar. Después de que cientos de fanáticos se enteraran a último momento de que el recital no se realizaría, la productora Ake Music difundió un comunicado oficial para explicar qué ocurrió y deslindar de responsabilidades a la cantante argentina. La empresa apuntó a incumplimientos técnicos y de producción que, según sostuvo, impidieron garantizar las condiciones necesarias para llevar adelante el espectáculo.

Según informó Infobae, el recital estaba previsto para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, como parte de la gira internacional Futttura. Sin embargo, la suspensión fue anunciada cuando numerosos seguidores ya se encontraban en las inmediaciones del estadio, algunos de ellos después de haber viajado especialmente para ver a la artista.

Qué dijo la productora de Tini Stoessel sobre la cancelación del show en Miami

La empresa Ake Music, responsable de la producción del espectáculo, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que atribuyó la suspensión a problemas técnicos y operativos.

Según explicó, no se cumplieron los requerimientos de producción que habían sido solicitados previamente y que eran indispensables para realizar el recital.

La organización sostuvo que, pese a los esfuerzos realizados para resolver los inconvenientes, no fue posible garantizar las condiciones necesarias dentro de los tiempos previstos.

La productora también aclaró que Tini Stoessel estaba preparada para presentarse y que la cancelación fue ajena a su responsabilidad y a la de su equipo artístico.

El comunicado buscó responder a la incertidumbre que se había generado entre los seguidores, especialmente después de que la noticia se conociera mediante un mensaje proyectado en las pantallas exteriores del estadio.

La productora desligó a Tini Stoessel de la cancelación del recital

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la aclaración sobre la responsabilidad de la cantante en la suspensión del espectáculo.

Ake Music aseguró que Tini y su equipo estaban listos para salir al escenario, pero que las condiciones técnicas y de seguridad no permitían realizar la presentación.

La empresa también remarcó que los inconvenientes no pudieron solucionarse a tiempo, a pesar de los intentos por completar la producción.

De esta manera, la organización respaldó la versión que la propia Tini había compartido horas después en sus redes sociales, cuando manifestó su angustia por lo sucedido y explicó que no estaban dadas las condiciones para ofrecer un show seguro.

Tini Stoessel denunció problemas de sonido, iluminación y seguridad en Miami

Después de la cancelación, Tini Stoessel publicó un extenso descargo en Instagram en el que detalló las dificultades que encontró su equipo al llegar al Kaseya Center.

La cantante explicó que el recinto había sido entregado con varias horas de retraso y que una parte importante del montaje todavía estaba incompleta.

También señaló que los sistemas de sonido, iluminación, video y comunicación presentaban inconvenientes que impedían desarrollar el espectáculo con normalidad.

Pero uno de los aspectos que más le preocupó estuvo relacionado con las pruebas de seguridad de los vuelos escénicos, una parte fundamental de la puesta en escena de Futttura.

La artista explicó que su equipo trabajó hasta último momento para intentar resolver las dificultades, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían estar disponibles.

“La seguridad y el respeto por el público no son negociables”, expresó Tini en su mensaje.

Además, adelantó que se darían a conocer más detalles sobre las deficiencias técnicas y operativas que, según su versión, impidieron concretar la presentación.

Qué dijo el Kaseya Center sobre la suspensión del recital de Tini Stoessel

El estadio de Miami también difundió su propia explicación sobre lo ocurrido.

A través de sus canales oficiales, el Kaseya Center informó que la presentación había sido cancelada por circunstancias imprevistas, sin detallar cuáles fueron los inconvenientes que llevaron a tomar la decisión.

En las pantallas exteriores del recinto se proyectó un mensaje en inglés que señalaba que la suspensión respondía a factores ajenos tanto a la artista como al estadio.

La comunicación generó confusión entre los seguidores, ya que muchos se encontraban esperando para ingresar y todavía desconocían los motivos de la cancelación.

Mientras el estadio utilizó una explicación general, Ake Music hizo referencia a incumplimientos técnicos y de producción, aunque no identificó públicamente a un responsable específico.

Qué pasará con las entradas del show cancelado de Tini Stoessel en Miami

Después de la suspensión, una de las principales preocupaciones de los fanáticos fue cómo recuperar el dinero de las entradas.

Según la información difundida por la organización y los canales oficiales de venta, los compradores recibirán el reembolso mediante el mismo medio de pago utilizado para adquirir los tickets.

En el caso de las entradas gestionadas a través de Ticketmaster, la plataforma informó que la devolución será automática, sin necesidad de iniciar un trámite adicional.

De todos modos, se recomienda a los asistentes revisar las comunicaciones del canal donde realizaron la compra para conocer los plazos de acreditación.

Hasta el momento, no se anunció una nueva fecha para el recital en Miami.

Tini Stoessel sufrió otra cancelación en México: qué pasará con la gira Futttura

El inconveniente de Miami se produjo pocos días después de que también se confirmara la cancelación del show que Tini tenía previsto ofrecer el 25 de octubre en Ciudad de México.

El pasado 6 de octubre, las productoras Zignia Live y Music Vibe, junto con el Arena CDMX, anunciaron la suspensión definitiva de aquella presentación.

En ese caso, las empresas señalaron que la decisión respondía a causas ajenas a su responsabilidad, sin ofrecer mayores precisiones.

Las dos cancelaciones generaron preocupación entre los seguidores de la cantante, ya que Futttura es uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

El espectáculo recorre más de quince años de trayectoria musical, desde su etapa en Violetta hasta sus canciones más recientes, con una puesta en escena que incluye tres escenarios, grandes pantallas, una banda en vivo y alrededor de 30 bailarines.

Pese a los inconvenientes, Tini manifestó su intención de continuar con la gira, aunque dejó en claro que no aceptará condiciones que puedan comprometer la seguridad de su equipo o del público.

Mientras tanto, la productora pidió disculpas a los fanáticos por los inconvenientes ocasionados, y todavía resta conocer si habrá nuevas explicaciones sobre los problemas técnicos que impidieron realizar el show en Miami.