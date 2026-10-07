De Tini Stoessel a Vicky Xipolitakis: los famosos que estuvieron en la despedida de Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina reunió a más de 85 mil personas en el Monumental. Músicos, modelos, actores, conductores y exfutbolistas se sumaron a una noche histórica y compartieron imágenes desde las tribunas.

La última presentación de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina convirtió al Monumental en el epicentro de una verdadera celebración. Además de los miles de hinchas que consiguieron una entrada, numerosas figuras del espectáculo y el deporte se acercaron para acompañar al capitán.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, entre los famosos que dijeron presente estuvieron Tini Stoessel, Vicky Xipolitakis, Charly García, Luciana Salazar, Valeria Mazza, El Polaco, Barby Silenzi, Maxi López, Grego Rossello, Marixa Balli y Zoe Bogach, entre otros.

Tini Stoessel, una de las figuras que llamó la atención

Una de las llegadas que generó mayor repercusión fue la de Tini Stoessel. La cantante ingresó al estadio antes del comienzo del partido y se detuvo para sacarse fotografías con algunos fanáticos.

Cuando le preguntaron si se trataba de un día especial, respondió sin dudar: “Sí, totalmente”. Luego se dirigió al sector donde se encontraban familiares de integrantes de la Selección.

También estuvo Charly García, quien siguió el partido desde uno de los palcos y volvió a demostrar su admiración por Messi.

Pampita, Vicky Xipolitakis y otras figuras en el Monumental

La lista de celebridades fue extensa. Pampita asistió acompañada por sus hijos, mientras que Vicky Xipolitakis, Marixa Balli y Luciana Salazar también se mostraron con los colores argentinos durante la histórica jornada.

Entre los presentes estuvieron además Valeria Mazza, El Polaco y Barby Silenzi, Grego Rossello, Maxi López y Zoe Bogach. Muchos eligieron las redes sociales para mostrar sus ubicaciones en el estadio y dejar mensajes dedicados al capitán.

La despedida también reunió a figuras como Flavio Mendoza, Marta Fort y Nacha Guevara, además de históricos futbolistas argentinos.

Los excompañeros de Messi que no quisieron perderse su despedida

Entre las presencias más significativas estuvo Ángel Di María, compañero de Messi durante buena parte de su recorrido en la Selección y protagonista junto al rosarino de la etapa más exitosa del equipo nacional.

También asistieron Maximiliano Rodríguez, Héctor “Negro” Enrique y Luis Islas, mientras que varios campeones del mundo acompañaron al capitán desde distintos sectores del estadio.

La noche tuvo además una extensa propuesta musical. Damas Gratis, Q’Lokura, Soledad Pastorutti y Ulises Bueno fueron algunos de los artistas que participaron de los espectáculos preparados para acompañar el adiós de Messi.