¿Llegan los Red Hot Chili Peppers a Rosario? El sorpresivo anuncio sobre un show en el Gigante de Arroyito

Los Red Hot Chili Peppers fueron anunciados como parte del Music Gol Festival, un evento que se realizará en junio de 2027 en el Gigante de Arroyito. El anuncio fue difundido por la productora a través de sus redes sociales y también compartido por las cuentas oficiales Rosario Central. Sin embargo, todavía hay dudas entre los fanáticos sobre la presentación de la banda.

La principal incógnita es que la banda aún no publicó información sobre el recital en sus redes sociales ni en su página web. Por eso, aunque el festival ya fue promocionado y tiene fecha anunciada para la venta de entradas, hay sospechas entre el público. Las otras bandas anunciadas fueron The Human League y Happy Mondays.

Red Hot Chili Peppers en Rosario: qué se sabe sobre el festival

La banda liderada por Anthony Kiedis no se presenta en vivo desde enero de 2025, cuando participó de un evento benéfico por los incendios en California. Hasta el momento tampoco anunció una gira para 2027, por lo que no hay precisiones sobre una eventual grilla internacional.

En cuanto al Music Gol, desde la dirigencia de Rosario Central confirmaron la realización del festival al diario local El Capital.

El Gigante de Arrotiyo, sede del Music Gol Festival 2027.

El festival también llamó la atención por la combinación de artistas de distintas generaciones y estilos. Junto a los Red Hot aparecen The Human League, referentes del synth-pop británico, y Happy Mondays, una de las bandas asociadas al movimiento musical de Manchester que ganó notoriedad a fines de los años 80.

Music Gol Festival 2027 en Rosario: el anuncio sobre la venta de entradas

Según el anuncio de la productora, el Music Gol Festival se realizará el sábado 12 de junio de 2027 en el estadio de Rosario Central. También se anticipó la incorporación de más nombres en los próximos meses.

La preventa exclusiva con Banco Macro está prevista para este jueves 15 de octubre, a partir de las 10 y se extenderá durante 24 horas o hasta agotar el cupo disponible. Habrá hasta nueve cuotas sin interés con tarjetas de crédito del banco Macro o un 10% de descuento con débito Macro, a cargo de la productora.

La venta general comenzará el viernes 16 de octubre, también a las 10. Las entradas estarán disponibles únicamente a través de Entrada Uno. Habrá hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito de Banco Macro.

Por el momento, no se difundieron más detalles sobre los precios de las entradas ni sobre la incorporación de nuevos artistas.