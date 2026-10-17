Hernán Casciari rechazó las acusaciones: “En ningún caso hubo una estafa ni un fraude”

El escritor Hernán Casciari rechazó la denuncia presentada por inversores contra él y su productora, Orsai Audiovisuales, por presunta estafa y administración fraudulenta en el financiamiento colectivo de películas y series. En un video publicado en sus redes sociales, reconoció errores de gestión y comunicación, pero negó cualquier conducta delictiva.

Hernán Casciari rechazó las acusaciones de estafa

“Hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien”, afirmó Casciari, quien repasó los veinte años de trayectoria de Orsai y explicó que la productora llegó a desarrollar siete u ocho proyectos en simultáneo.

El escritor aseguró que durante 2025 pidió disculpas personalmente a los aportantes y socios del proyecto audiovisual. “Nos equivocamos en un montón de cosas, se los dije, pero nos equivocamos de buena leche, por querer hacer, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales”, sostuvo.

Como respaldo de su descargo, compartió un código QR que, según explicó, contiene gastos, pagos y facturas de los proyectos audiovisuales realizados entre 2021 y 2025.

Casciari reconoció que hubo fallas en la comunicación y decisiones tomadas con ingenuidad, pero insistió en que no existió fraude. “En ningún caso hubo una estafa ni un fraude”, enfatizó. También rechazó que se vincule a Orsai con un “método Ponzi”.

Los denunciantes aseguran haber invertido en dólares y cuestionan que los retornos no superaran el 3% en numerosos casos. Reclaman una auditoría contable y una rendición de cuentas de cada producción.

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 porteña.