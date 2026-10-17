Denuncian a Hernán Casciari por una presunta estafa millonaria con el proyecto Orsai

El escritor Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa y administración fraudulenta por inversores que participaron en la financiación colectiva de películas y series de Orsai Audiovisuales. Los denunciantes reclaman explicaciones sobre el destino de los fondos y cuestionan las liquidaciones recibidas por sus aportes.

Según publicó Clarín, la denuncia tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Los participantes solicitan información detallada sobre el manejo de millones de dólares reunidos a través de un sistema de bonos de producción.

Cómo funcionaba el sistema de bonos de Orsai

El modelo de financiamiento colectivo ofrecía bonos de producción de entre 100 y 20.000 dólares. La propuesta contemplaba que los aportantes participaran de las ganancias comerciales de las obras, con la expectativa de recuperar el capital invertido y obtener posibles beneficios.

Sin embargo, algunos participantes denunciaron que los retornos económicos estuvieron muy por debajo de lo esperado. Uno de los ejemplos mencionados por el colectivo «Productores Organizados» fue el de una persona que aportó 2.500 dólares y obtuvo 56,40 dólares.

En ocasiones anteriores, ante cuestionamientos en redes sociales, el escritor había recurrido a la ironía y utilizado la expresión “fraude cultural” en sus respuestas.

Otros casos citados incluyen una inversión de 850 dólares que derivó en un retorno de 9,87 dólares. También se mencionaron saldos de apenas 1,41 dólares en billeteras digitales, por debajo del mínimo de cuatro dólares requerido para retirar el dinero.

Las películas de Hernán Casciari cuestionadas por la falta de balances auditados

Los reclamos abarcan distintas producciones realizadas, entre ellas La uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, el documental Sola en el paraíso y la serie animada Emi On Off.

Los denunciantes sostienen que las planillas de Excel publicadas por la productora no equivalen a balances auditados ni permiten comprobar de manera independiente los gastos y los ingresos de las obras. También cuestionan supuestas transferencias de fondos entre proyectos para cubrir sobrecostos o deudas sin autorización de los aportantes originales.

El conflicto tomó repercusión pública a partir de las declaraciones del productor e inversor Nicolás Expósito, quien expuso los reclamos de transparencia del grupo en el programa Entrometidos en la tele, conducido por Tomás Dente.

El abogado de los denunciantes, Ariel Gil Ces, cuestionó el manejo de la información y sostuvo: “El delito de estafa se tipifica cuando no se da información y se engaña a la gente para que confíe en vos. La gente puso plata porque confiaba en la reputación de Casciari. Estafa es el delito más básico, puede haber delitos de evasión fiscal, malversación de fondos privados y hasta una asociación ilícita”.

Consultado por Primicias Ya sobre la participación de figuras públicas que promocionaron las convocatorias, entre ellas Andy Kusnetzoff, Diego Peretti, Darío Barassi y Justina Bustos, el abogado señaló: “Se va a ver el rol de participación. Pero uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, más siendo una figura pública”.

La palabra de José Chatruc en medio de las denuncias

En medio de la incertidumbre por el futuro de las producciones de Orsai, José Chatruc contó cómo se sumó al proyecto y reconoció su preocupación por la situación. “En este momento estoy deprimido, pero elijo creer, no siento que esté todo perdido”, expresó.

El exfutbolista explicó que su vínculo con el escritor comenzó por la admiración que sentía por sus libros y su pasión compartida por Racing. “Primero, yo soy fan de Casciari de leer sus libros. Es fanático de Racing, en un momento él tenía una obra y participé y a raíz de ahí le seguí la carrera, lo que iba haciendo y en un momento surgió lo de ser ‘productor’ de las películas de Orsai”, relató.

Uno de los proyectos en los que participó fue Canelones, película que tuvo entre sus protagonistas a Darío Barassi, amigo de Chatruc. El exfutbolista recordó que, en aquel momento, las restricciones cambiarias dificultaban la posibilidad de conseguir dólares para sumarse a la iniciativa.

“En uno de los proyectos, uno de los protagonistas era el Gordo Barassi, mi amigo. Era un momento difícil, porque para participar y poner los dólares, era la época de Alberto (Fernández) y tenías un cepo, un tope…menos mal, y puse una suma, apostando y ser parte, sentirte un productor de cine”, contó.